«Nasaf» Qarshida «Dinamo»ni so‘nggi soniyalarda taslim etib, kuchli to‘rtlikka qaytdi

·0·Sport
«Nasaf» Qarshida «Dinamo»ni so‘nggi soniyalarda taslim etib, kuchli to‘rtlikka qaytdi

O‘zbekiston Superligasining 23-turi doirasida Qarshi shahrida kechgan «Nasaf» hamda Samarqandning «Dinamo» klublari o‘rtasidagi to‘qnashuv milliy chempionatimizning joriy mavsumidagi eng keskin va dramatik bahslaridan biriga aylandi. Uchrashuv taqdiri hakam tomonidan qo‘shib berilgan so‘nggi daqiqalarda hal bo‘lib, maydon egalari 2:1 hisobidagi irodali g‘alabani rasmiylashtirdi.

Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari ushbu muhim uch ochko evaziga turnir jadvalidagi mavqeini jiddiy ravishda mustahkamlab oldi.

So‘nggi 15 daqiqalikda kechgan «gollar yomg‘iri»

Bahsning asosiy qismi kurashlarga boy o‘tgan bo‘lsa-da, barcha gollar va kutilmagan burilishlar o‘yin oxiriga to‘g‘ri keldi:

  • Hisobning ochilishi (80-daqiqa): «Nasaf» hujumchisi Adenis Shala raqib darvozasini ishg‘ol qilib, qarshiliklarni hisobda oldinga olib chiqdi;

  • Samarqandliklarning tezkor javobi (83-daqiqa): O‘tkazib yuborilgan goldan so‘ng hujumga tashlangan «Dinamo» safida zaxiradan maydonga tushgan Oybek O‘rmonjonov oradan uch daqiqa o‘tib tablodagi muvozanatni tikladi — 1:1;

  • 90+6-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan oxirgi soniyalarda jarima maydoni ichida yuzaga kelgan vaziyatdan unumli foydalangan himoyachi Alibek Davronov «ajdarlar»ga qimmatli g‘alabani taqdim etgan golni urdi — 2:1.

Turnir jadvalidagi siljish: «Ajdarlar» 4-o‘rinda

Qarshidagi jangovar bahs yakunlari jamoalarning mavsumiy maqsadlariga bevosita ta’sir ko‘rsatdi:

  • «Nasaf» 4-pog‘onaga ko‘tarildi: Ushbu g‘alabadan so‘ng «ajdarlar» o‘z hisobidagi ochkolar sonini 37 taga yetkazib, chempionat jadvalining 4-pog‘onasidan mustahkam joy oldi;

  • «Dinamo» 9-o‘rinda qolmoqda: Qarshida ochko olishga juda yaqin kelgan samarqandliklar 30 ochko bilan 9-o‘rinda bormoqda.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

Superliga. 23-tur

«Nasaf» — «Dinamo» 2:1

Gollar: Adenis Shala (80), Alibek Davronov (90+6) — Oybek O‘rmonjonov (83).

  • «Nasaf»: Abduvohid Ne’matov, Akramjon Komilov (Alibek Davronov, 61), G‘olib G‘aybullayev, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov (Murod Rahmatov, 61), Bobir Abdixoliqov (Yusuf Otubanjo, 61), Sharof Muhitdinov (Dilshod Murtazayev, 71), Oybek Rustamov, Abbos G‘ulomov (Paata Gudushauri, 83), Umar Eshmurodov.

  • «Dinamo»: Edem Nemanov, Artyom Radayev, Mixail Shtefan, Aziz Amonov (Oybek O‘rmonjonov, 62), Anvar Hojimirzayev (Jahongirbek Abdusalomov, 88), Amadu Dumbuya (Abdug‘afur Haydarov, 88), Salim Mustafoyev, Jaloliddin Jumaboyev, Akbar Xudoyberdiyev (Rasul Yo‘ldoshev, 63), Xaris Haydarevich (Tigran Avanesyan, 63), Firdavs Abdurahmonov.

Qarshida qo‘lga kiritilgan ushbu og‘ir va xarakterli g‘alaba «Nasaf»ning chempionatning final qismida sovrinli o‘rinlar uchun jiddiy kurashish niyati qat’iy ekanini yana bir karra isbotladi.

NasafDinamoO‘zbekiston SuperligiQarshi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdiQarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdi9 sentabr 22:11Abduvohid Ne’matov Jahon chempionatidan keyingi ayovsiz tanqidlarga qanday javob berdi?Abduvohid Ne’matov Jahon chempionatidan keyingi ayovsiz tanqidlarga qanday javob berdi?22 sentabr 21:58Temur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdiTemur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdi18 sentabr 05:53«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...20 sentabr 23:29Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini aytdi...Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini aytdi...22 avgust 06:49«Navbahor» 10 kishi bo‘lib «Nasaf»ni mag‘lub etdi: G‘aybullayevdan avtogol!«Navbahor» 10 kishi bo‘lib «Nasaf»ni mag‘lub etdi: G‘aybullayevdan avtogol!21 avgust 21:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?