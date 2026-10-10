«Nasaf» Qarshida «Dinamo»ni so‘nggi soniyalarda taslim etib, kuchli to‘rtlikka qaytdi
O‘zbekiston Superligasining 23-turi doirasida Qarshi shahrida kechgan «Nasaf» hamda Samarqandning «Dinamo» klublari o‘rtasidagi to‘qnashuv milliy chempionatimizning joriy mavsumidagi eng keskin va dramatik bahslaridan biriga aylandi. Uchrashuv taqdiri hakam tomonidan qo‘shib berilgan so‘nggi daqiqalarda hal bo‘lib, maydon egalari 2:1 hisobidagi irodali g‘alabani rasmiylashtirdi.
Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari ushbu muhim uch ochko evaziga turnir jadvalidagi mavqeini jiddiy ravishda mustahkamlab oldi.
So‘nggi 15 daqiqalikda kechgan «gollar yomg‘iri»
Bahsning asosiy qismi kurashlarga boy o‘tgan bo‘lsa-da, barcha gollar va kutilmagan burilishlar o‘yin oxiriga to‘g‘ri keldi:
Hisobning ochilishi (80-daqiqa): «Nasaf» hujumchisi Adenis Shala raqib darvozasini ishg‘ol qilib, qarshiliklarni hisobda oldinga olib chiqdi;
Samarqandliklarning tezkor javobi (83-daqiqa): O‘tkazib yuborilgan goldan so‘ng hujumga tashlangan «Dinamo» safida zaxiradan maydonga tushgan Oybek O‘rmonjonov oradan uch daqiqa o‘tib tablodagi muvozanatni tikladi — 1:1;
90+6-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan oxirgi soniyalarda jarima maydoni ichida yuzaga kelgan vaziyatdan unumli foydalangan himoyachi Alibek Davronov «ajdarlar»ga qimmatli g‘alabani taqdim etgan golni urdi — 2:1.
Turnir jadvalidagi siljish: «Ajdarlar» 4-o‘rinda
Qarshidagi jangovar bahs yakunlari jamoalarning mavsumiy maqsadlariga bevosita ta’sir ko‘rsatdi:
«Nasaf» 4-pog‘onaga ko‘tarildi: Ushbu g‘alabadan so‘ng «ajdarlar» o‘z hisobidagi ochkolar sonini 37 taga yetkazib, chempionat jadvalining 4-pog‘onasidan mustahkam joy oldi;
«Dinamo» 9-o‘rinda qolmoqda: Qarshida ochko olishga juda yaqin kelgan samarqandliklar 30 ochko bilan 9-o‘rinda bormoqda.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
Superliga. 23-tur
«Nasaf» — «Dinamo» 2:1
Gollar: Adenis Shala (80), Alibek Davronov (90+6) — Oybek O‘rmonjonov (83).
«Nasaf»: Abduvohid Ne’matov, Akramjon Komilov (Alibek Davronov, 61), G‘olib G‘aybullayev, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov (Murod Rahmatov, 61), Bobir Abdixoliqov (Yusuf Otubanjo, 61), Sharof Muhitdinov (Dilshod Murtazayev, 71), Oybek Rustamov, Abbos G‘ulomov (Paata Gudushauri, 83), Umar Eshmurodov.
«Dinamo»: Edem Nemanov, Artyom Radayev, Mixail Shtefan, Aziz Amonov (Oybek O‘rmonjonov, 62), Anvar Hojimirzayev (Jahongirbek Abdusalomov, 88), Amadu Dumbuya (Abdug‘afur Haydarov, 88), Salim Mustafoyev, Jaloliddin Jumaboyev, Akbar Xudoyberdiyev (Rasul Yo‘ldoshev, 63), Xaris Haydarevich (Tigran Avanesyan, 63), Firdavs Abdurahmonov.
Qarshida qo‘lga kiritilgan ushbu og‘ir va xarakterli g‘alaba «Nasaf»ning chempionatning final qismida sovrinli o‘rinlar uchun jiddiy kurashish niyati qat’iy ekanini yana bir karra isbotladi.
Izohlar 0
…