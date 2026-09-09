Qarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdi

·1·Sport
Qarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdi

O‘zbekiston Superligasi 21-turi doirasidagi markaziy va prinsipial uchrashuvlardan biri Qarshi shahrida bo‘lib o‘tdi. Mahalliy «Nasaf» klubi o‘z muxlislari qarshisida Toshkentning nomdor «Bunyodkor» jamoasini qabul qildi. Turnir jadvalida yuqori pog‘onalarga ko‘tarilish uchun faqat g‘alabani maqsad qilgan «ajdarlar» uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga oldi va poytaxtliklarni yirik 3:0 hisobida taslim etdi. Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari taktik intizom va kombinatsion hujumlar evaziga har ikkala bo‘limda ham raqib mudofaasiga jiddiy zarbalar berishga erishdi. Xo‘sh, Qarshidagi gollar shousida kimlar ajralib turdi, jamoalar qanday tarkibda maydonga tushdi va ushbu muhim muvaffaqiyat musobaqa jadvaliga qanday ta’sir ko‘rsatdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — 31 ochkoga ega bo‘lgan «Nasaf»ning turnirdagi yangi maqomi hamda og‘ir ahvolda qolayotgan «Bunyodkor»ning taqdiri bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.

«Ajdarlar»ning bosimi: G‘ulomov, Rahmatov va Muhitdinovdan gollar shov-shuvi

Uchrashuv mezbonlarning to‘liq hududiy ustunligi va shiddatli hujumlari ostida kechdi:

  • Abbos G‘ulomovdan erta zarba: 14-daqiqada «Nasaf»ning tezkor hujumi muvaffaqiyatli yakunlanib, Abbos G‘ulomov hisobni ochdi (1:0);

  • Bekjon Rahmatovning tanaffus oldidagi goli: Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida, 37-daqiqada Bekjon Rahmatov poytaxtliklar darvozasini ikkinchi bor ishg‘ol etib, mezbonlarning ustunligini mustahkamladi (2:0);

  • Sharof Muhitdinovdan yakuniy nuqta: O‘yin taqdiri amalda hal bo‘lib ulgurgan bir pallada, 87-daqiqada Sharof Muhitdinov chiroyli zarba bilan hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi (3:0);

  • Ishonchli darvoza: Terma jamoa darvozaboni Abduvohid Ne’matov va jamoa mudofaa chizig‘i uchrashuv davomida o‘z darvozasi daxlsizligini to‘liq saqlab qoldi.

«Biz o‘z maydonimizdagi har bir bahsda muxlislarimizga yorqin futbol ko‘rsatishimiz shart edi. Yigitlar vazifani a’lo darajada bajarib, muhim g‘alabaga erishdi», — deya e’tirof etilmoqda «Nasaf» murabbiylar shtabi baholarida.

Jamoalarning asosiy tarkiblari va almashtirishlar

Murabbiylar ushbu prinsipial to‘qnashuv uchun quyidagi futbolchilarni maydonga tashladi:

  • «Nasaf» tarkibi: Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, Akromjon Komilov, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abdixoliqov (G‘olib G‘aybullayev, 66), Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Bekjon Rahmatov (Yashnarbek Berdirahmonov, 45), Abbos G‘ulomov, Paata Gudushauri (Yusuf Otubanjo, 66), Umarbek Eshmurodov;

  • «Bunyodkor» tarkibi: Abdumavlon Abduljalilov, Sardor Rahmonov, Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev, Muhammad Hakimov, Shahzodjon Ne’matjonov, Narimonjon Ahmadjonov, Nosirjon Abdusalomov, Abdurahmon Sulaymonov (Mirkomil Annamatov, 56), Shamsiddin Tursunmahamadov (Faxriddin Muhammadov, 56), Ivan Bukrin.

Turnir jadvalidagi keskin o‘zgarish

Ko‘pchilik o‘zbek futboli ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — mazkur bahsdan so‘ng Superliga jadvalida jamoalarning joylashuvi qanday o‘zgarganidir. Eng muhim xulosa shundaki, o‘z maydonida qozonilgan yirik g‘alabadan so‘ng Qarshining «Nasaf» jamoasi o‘z hisobidagi ochkolar sonini 31 taga yetkazdi va musobaqa jadvalining 7-pog‘onasida bormoqda. Toshkentning bir paytlar gegemon bo‘lgan «Bunyodkor» klubi uchun esa murakkab davr davom etmoqda: «qaldirg‘ochlar» atigi 19 ochko bilan xavfli bo‘lgan 15-o‘rinda qolib ketdi. «Nasaf»ning ushbu ishonchli o‘yini jamoaning mavsum yakunida yuqori o‘rinlar uchun jiddiy kurash olib borishini ko‘rsatgan bo‘lsa, «Bunyodkor» elitada qolish uchun zudlik bilan vaziyatni o‘nglashi talab etiladi.

Sizningcha, «Nasaf» mavsum yakunigacha ushbu g‘alabali sur’atni saqlab, kuchli uchlikka kira oladimi? Bir paytlar Osiyo grandi sanalgan «Bunyodkor»ning 15-o‘rinda qolib ketishiga asosiy sabab nima deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu yirik to‘qnashuv tafsilotlarini yaqinlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!

NasafBunyodkorO‘zbekiston SuperligiQarshiToshkent3:0 g‘alaba
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reytingBugun, 21:49«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldi«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldiBugun, 21:29«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdiBugun, 21:08«Barselona» va «Feyenoord» bahsi uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi«Barselona» va «Feyenoord» bahsi uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindiBugun, 21:04Mbappega «Oltin butsa» topshirildi, Mourino tanqidchilarga javob qaytardiMbappega «Oltin butsa» topshirildi, Mourino tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 20:51Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?Bugun, 20:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi