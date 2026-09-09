Qarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdi
O‘zbekiston Superligasi 21-turi doirasidagi markaziy va prinsipial uchrashuvlardan biri Qarshi shahrida bo‘lib o‘tdi. Mahalliy «Nasaf» klubi o‘z muxlislari qarshisida Toshkentning nomdor «Bunyodkor» jamoasini qabul qildi. Turnir jadvalida yuqori pog‘onalarga ko‘tarilish uchun faqat g‘alabani maqsad qilgan «ajdarlar» uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga oldi va poytaxtliklarni yirik 3:0 hisobida taslim etdi. Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari taktik intizom va kombinatsion hujumlar evaziga har ikkala bo‘limda ham raqib mudofaasiga jiddiy zarbalar berishga erishdi. Xo‘sh, Qarshidagi gollar shousida kimlar ajralib turdi, jamoalar qanday tarkibda maydonga tushdi va ushbu muhim muvaffaqiyat musobaqa jadvaliga qanday ta’sir ko‘rsatdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — 31 ochkoga ega bo‘lgan «Nasaf»ning turnirdagi yangi maqomi hamda og‘ir ahvolda qolayotgan «Bunyodkor»ning taqdiri bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
«Ajdarlar»ning bosimi: G‘ulomov, Rahmatov va Muhitdinovdan gollar shov-shuvi
Uchrashuv mezbonlarning to‘liq hududiy ustunligi va shiddatli hujumlari ostida kechdi:
Abbos G‘ulomovdan erta zarba: 14-daqiqada «Nasaf»ning tezkor hujumi muvaffaqiyatli yakunlanib, Abbos G‘ulomov hisobni ochdi (1:0);
Bekjon Rahmatovning tanaffus oldidagi goli: Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida, 37-daqiqada Bekjon Rahmatov poytaxtliklar darvozasini ikkinchi bor ishg‘ol etib, mezbonlarning ustunligini mustahkamladi (2:0);
Sharof Muhitdinovdan yakuniy nuqta: O‘yin taqdiri amalda hal bo‘lib ulgurgan bir pallada, 87-daqiqada Sharof Muhitdinov chiroyli zarba bilan hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi (3:0);
Ishonchli darvoza: Terma jamoa darvozaboni Abduvohid Ne’matov va jamoa mudofaa chizig‘i uchrashuv davomida o‘z darvozasi daxlsizligini to‘liq saqlab qoldi.
«Biz o‘z maydonimizdagi har bir bahsda muxlislarimizga yorqin futbol ko‘rsatishimiz shart edi. Yigitlar vazifani a’lo darajada bajarib, muhim g‘alabaga erishdi», — deya e’tirof etilmoqda «Nasaf» murabbiylar shtabi baholarida.
Jamoalarning asosiy tarkiblari va almashtirishlar
Murabbiylar ushbu prinsipial to‘qnashuv uchun quyidagi futbolchilarni maydonga tashladi:
«Nasaf» tarkibi: Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, Akromjon Komilov, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abdixoliqov (G‘olib G‘aybullayev, 66), Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Bekjon Rahmatov (Yashnarbek Berdirahmonov, 45), Abbos G‘ulomov, Paata Gudushauri (Yusuf Otubanjo, 66), Umarbek Eshmurodov;
«Bunyodkor» tarkibi: Abdumavlon Abduljalilov, Sardor Rahmonov, Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev, Muhammad Hakimov, Shahzodjon Ne’matjonov, Narimonjon Ahmadjonov, Nosirjon Abdusalomov, Abdurahmon Sulaymonov (Mirkomil Annamatov, 56), Shamsiddin Tursunmahamadov (Faxriddin Muhammadov, 56), Ivan Bukrin.
Turnir jadvalidagi keskin o‘zgarish
Ko‘pchilik o‘zbek futboli ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — mazkur bahsdan so‘ng Superliga jadvalida jamoalarning joylashuvi qanday o‘zgarganidir. Eng muhim xulosa shundaki, o‘z maydonida qozonilgan yirik g‘alabadan so‘ng Qarshining «Nasaf» jamoasi o‘z hisobidagi ochkolar sonini 31 taga yetkazdi va musobaqa jadvalining 7-pog‘onasida bormoqda. Toshkentning bir paytlar gegemon bo‘lgan «Bunyodkor» klubi uchun esa murakkab davr davom etmoqda: «qaldirg‘ochlar» atigi 19 ochko bilan xavfli bo‘lgan 15-o‘rinda qolib ketdi. «Nasaf»ning ushbu ishonchli o‘yini jamoaning mavsum yakunida yuqori o‘rinlar uchun jiddiy kurash olib borishini ko‘rsatgan bo‘lsa, «Bunyodkor» elitada qolish uchun zudlik bilan vaziyatni o‘nglashi talab etiladi.
Sizningcha, «Nasaf» mavsum yakunigacha ushbu g‘alabali sur’atni saqlab, kuchli uchlikka kira oladimi? Bir paytlar Osiyo grandi sanalgan «Bunyodkor»ning 15-o‘rinda qolib ketishiga asosiy sabab nima deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu yirik to‘qnashuv tafsilotlarini yaqinlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!
…