Lechche — Yuventus: tarkiblar va jonli matn

·24·Sport
Lechche — Yuventus: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi LechcheYuventus uchrashuvi 25 oktyabr, 22:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Lechche boshlang‘ich tarkibi: 30. Falkone U. (kapitan), 7. Fatax A., 25. Gallo A., 4. Gaspar K., 69. Gebbels U., 77. Kaba M., 14. Malex Y., 11. Ndri K., 79. Ngom O., 44. Tiago Gabriel, 17. Veyga D.

Lechche zaxiradagilari: 1. Bleve M., 32. Borbey A., 2. Dembele A., 22. Esteban P., 8. Fofana S., 16. Gandelman O., 28. Gorter O., 18. Jan G., 99. Monteyro J., 3. Ndaba S., 31. Skott E., 5. Zibert Dj., 9. Stulich N.

Lechche bosh murabbiyi: Di Franchesko E.

Yuventus boshlang‘ich tarkibi: 25. Vikario G., 3. Bremer (kapitan), 20. Kambyazo A., 12. Duglas Luis, 4. Gatti F., 15. Kalulu P., 9. Kolo Muani R., 8. Kopmeyners T., 26. Lukumi J., 22. Makkenni U., 27. Voltemade N.

Yuventus bosh murabbiyi: Spalletti L.

Jonli reportaj JONLI
26
Amar Fata (Lechche) jarima maydonchasi burchagida bo‘sh hudud topdi, ammo uning kuchli zarbasi darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
24
Amar Fatax (Lechche) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib himoyachisi to‘pni uzoqlashtirdi.
22
Fabio Mareska Villem Gebbelsning (Lechche) taktik qoidabuzarligi sababli o‘yinni to‘xtatdi.
18
Randal Kolo Muani (Yuventus) yugurish vaqtida o‘yindan tashqari holatda qoldi deb topildi.
16
Amar Fata (Lechche) jarohat olib maydonda yotibdi va hakam tibbiy yordam ko‘rsatilishi uchun o‘yinni to‘xtatdi.
12
Veston Makkenni (Yuventus) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib o‘yinchisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
8
Antonino Gallo (Lechche) tomonidan amalga oshirilgan uzatma jamoadoshlaridan birortasiga yetib bormadi.
4
Randal Kolo Muani (Yuventus) to‘pni himoyachilar ustidan jarima maydonchasi ichiga oshirib bermoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilardan biri o‘z vaqtida to‘pga yetib kelib, xavfni bartaraf etdi.
1
Birinchi bo‘lim boshlandi.
22:05
O‘yinchilar maydonda va Lechche uchrashuvni boshlab beradi.
22:00
Bugungi o‘yinni Fabio Mareska boshqarib boradi.
22:00
Boshlang‘ich tarkiblar allaqachon e’lon qilindi va ular bilan tarkiblar bo‘limida tanishib chiqishingiz mumkin.
22:00
Xush kelibsiz, xonimlar va janoblar, bizning matnli jonli translyatsiyamizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun joylashib oling va o‘yinni tomosha qilishga tayyor turing.
LechcheYuventusItaliya A Seriyasi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

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