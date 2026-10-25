Lechche — Yuventus: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Lechche — Yuventus uchrashuvi 25 oktyabr, 22:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Lechche boshlang‘ich tarkibi: 30. Falkone U. (kapitan), 7. Fatax A., 25. Gallo A., 4. Gaspar K., 69. Gebbels U., 77. Kaba M., 14. Malex Y., 11. Ndri K., 79. Ngom O., 44. Tiago Gabriel, 17. Veyga D.
Lechche zaxiradagilari: 1. Bleve M., 32. Borbey A., 2. Dembele A., 22. Esteban P., 8. Fofana S., 16. Gandelman O., 28. Gorter O., 18. Jan G., 99. Monteyro J., 3. Ndaba S., 31. Skott E., 5. Zibert Dj., 9. Stulich N.
Lechche bosh murabbiyi: Di Franchesko E.
Yuventus boshlang‘ich tarkibi: 25. Vikario G., 3. Bremer (kapitan), 20. Kambyazo A., 12. Duglas Luis, 4. Gatti F., 15. Kalulu P., 9. Kolo Muani R., 8. Kopmeyners T., 26. Lukumi J., 22. Makkenni U., 27. Voltemade N.
Yuventus bosh murabbiyi: Spalletti L.
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