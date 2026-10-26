Duglas Luisdan gol va assist: “Yuventus” safarda “Lechche”ni mag‘lubiyatga uchratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 8-turi doirasida «Yuventus» safarda «Lechche» ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Uchrashuvning bosh qahramoni Duglas Luis 29-daqiqada Ueston Makkenniga golli uzatma bergan bo‘lsa, 41-daqiqada raqib darvozasini o‘zi ishg‘ol qildi.
- O‘yinning so‘nggi daqiqalarida «Lechche» himoyachisi Gashpar ikkinchi sariq kartochka sababli maydondan chetlatildi.
- Mazkur g‘alabadan so‘ng 14 ochkoga ega bo‘lgan turinliklar turnir jadvalida 7-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
Italiya A Seriyasining 8-turi doirasida Turinning «Yuventus» klubi safarda «Lechche» mehmoni bo‘lib, 2:0 hisobida ishonchli va muhim g‘alabani rasmiylashtirdi.
Turinliklar uchrashuv taqdirini birinchi bo‘limning o‘zidayoq hal etib olishdi va ushbu g‘alaba evaziga turnir jadvalidagi pozitsiyalarini sezilarli darajada yaxshilab oldilar.
Duglas Luisning benefisi va birinchi bo‘limdagi ikki zarba
Uchrashuvning bosh qahramoniga aylangan braziliyalik yarimhimoyachi Duglas Luis jamoasining har ikkala golida bevosita ishtirok etdi:
29-daqiqa (Hisob ochildi): Tezkor va uyushqoqlik bilan tashkil etilgan hujumda Duglas Luisning uzatmasini Ueston Makkenni aniq zarba bilan golga aylantirib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi (0:1);
41-daqiqa (Luisdan ikkinchi gol): Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida Duglas Luisning o‘zi raqib darvozasini aniq nishonga olib, turinliklarning ustunligini mustahkamladi (0:2);
Tartib-intizom va qizil kartochka: Bahsning so‘nggi soniyalarida (90+4-daqiqa) asablarini jilovlay olmagan «Lechche» himoyachisi Gashpar ikkinchi sariq kartochkasini olib, maydondan chetlatildi.
Turnir jadvali: «Yuventus» 7-o‘ringa ko‘tarildi
Qo‘lga kiritilgan ushbu uch ochko turinliklarning yevrokuboklar zonasi uchun kurashdagi imkoniyatlarini oshirdi:
«Yuventus» 7-pog‘onada: Mazkur g‘alabadan so‘ng «keksa sinora» o‘z ochkolari sonini 14 taga yetkazib, chempionat jadvalining 7-o‘riniga ko‘tarildi;
«Lechche» 12-o‘rinda qoldi: Mezbonlar hisobida 9 ochko mavjud bo‘lib, ular turnir jadvalining 12-pog‘onasini egallab turibdi.
O‘yin qaydnomasi:
A Seriya. 8-tur
«Lechche» — «Yuventus» 0:2
25 oktyabr, «Via del Mare» stadioni
Gollar: Ueston Makkenni 29, Duglas Luis 41.
«Lechche»: Falkone, Fatah (Monteyru, 46), Ngom, Gabriel (Ndaba, 60), Veyga, Gallo, Gashpar, Gebbels (Esteban, 71), Kaba (Zibert, 46), Maleh, Ndri (Gandelman, 86).
«Yuventus»: Vikario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Gatti, Kambyazo (Kabal, 68), Duglas Luis (Sarr, 83), Makkenni (Alaybegovich, 90), Kopmeyners, Voltemade, Kolo-Muani (Boga, 68).
Ogohlantirish: Gashpar 77.
Chetlatish: Gashpar 90+4.
Izohlar 0
…