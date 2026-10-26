Duglas Luisdan gol va assist: “Yuventus” safarda “Lechche”ni mag‘lubiyatga uchratdi

·60·Sport
Duglas Luisdan gol va assist: “Yuventus” safarda “Lechche”ni mag‘lubiyatga uchratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 8-turi doirasida «Yuventus» safarda «Lechche» ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Uchrashuvning bosh qahramoni Duglas Luis 29-daqiqada Ueston Makkenniga golli uzatma bergan bo‘lsa, 41-daqiqada raqib darvozasini o‘zi ishg‘ol qildi.
  • O‘yinning so‘nggi daqiqalarida «Lechche» himoyachisi Gashpar ikkinchi sariq kartochka sababli maydondan chetlatildi.
  • Mazkur g‘alabadan so‘ng 14 ochkoga ega bo‘lgan turinliklar turnir jadvalida 7-o‘ringa ko‘tarilib oldi.

Italiya A Seriyasining 8-turi doirasida Turinning «Yuventus» klubi safarda «Lechche» mehmoni bo‘lib, 2:0 hisobida ishonchli va muhim g‘alabani rasmiylashtirdi.

Turinliklar uchrashuv taqdirini birinchi bo‘limning o‘zidayoq hal etib olishdi va ushbu g‘alaba evaziga turnir jadvalidagi pozitsiyalarini sezilarli darajada yaxshilab oldilar.

Duglas Luisning benefisi va birinchi bo‘limdagi ikki zarba

Uchrashuvning bosh qahramoniga aylangan braziliyalik yarimhimoyachi Duglas Luis jamoasining har ikkala golida bevosita ishtirok etdi:

  • 29-daqiqa (Hisob ochildi): Tezkor va uyushqoqlik bilan tashkil etilgan hujumda Duglas Luisning uzatmasini Ueston Makkenni aniq zarba bilan golga aylantirib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi (0:1);

  • 41-daqiqa (Luisdan ikkinchi gol): Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida Duglas Luisning o‘zi raqib darvozasini aniq nishonga olib, turinliklarning ustunligini mustahkamladi (0:2);

  • Tartib-intizom va qizil kartochka: Bahsning so‘nggi soniyalarida (90+4-daqiqa) asablarini jilovlay olmagan «Lechche» himoyachisi Gashpar ikkinchi sariq kartochkasini olib, maydondan chetlatildi.

Turnir jadvali: «Yuventus» 7-o‘ringa ko‘tarildi

Qo‘lga kiritilgan ushbu uch ochko turinliklarning yevrokuboklar zonasi uchun kurashdagi imkoniyatlarini oshirdi:

  • «Yuventus» 7-pog‘onada: Mazkur g‘alabadan so‘ng «keksa sinora» o‘z ochkolari sonini 14 taga yetkazib, chempionat jadvalining 7-o‘riniga ko‘tarildi;

  • «Lechche» 12-o‘rinda qoldi: Mezbonlar hisobida 9 ochko mavjud bo‘lib, ular turnir jadvalining 12-pog‘onasini egallab turibdi.

O‘yin qaydnomasi:

A Seriya. 8-tur

«Lechche» — «Yuventus» 0:2

25 oktyabr, «Via del Mare» stadioni

  • Gollar: Ueston Makkenni 29, Duglas Luis 41.

  • «Lechche»: Falkone, Fatah (Monteyru, 46), Ngom, Gabriel (Ndaba, 60), Veyga, Gallo, Gashpar, Gebbels (Esteban, 71), Kaba (Zibert, 46), Maleh, Ndri (Gandelman, 86).

  • «Yuventus»: Vikario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Gatti, Kambyazo (Kabal, 68), Duglas Luis (Sarr, 83), Makkenni (Alaybegovich, 90), Kopmeyners, Voltemade, Kolo-Muani (Boga, 68).

  • Ogohlantirish: Gashpar 77.

  • Chetlatish: Gashpar 90+4.

YuventusLechcheItaliya A SeriyasiDuglas Luis
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lechche — Yuventus: tarkiblar va jonli matnLechche — Yuventus: tarkiblar va jonli matnKecha 20:56Udineze — Lechche: tarkiblar va jonli matnUdineze — Lechche: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 14:34Massimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiMassimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladi19 avgust 16:15Duglas Luis “Everton” taklifini rad etdi va “Yuventus”da qolishni tanladiDuglas Luis “Everton” taklifini rad etdi va “Yuventus”da qolishni tanladi6 avgust 23:18A Seriyada "sensatsiya": «Latsio» safarda «Yuventus»ni tor-mor etib, «Inter»ga yetib oldiA Seriyada "sensatsiya": «Latsio» safarda «Yuventus»ni tor-mor etib, «Inter»ga yetib oldi19 oktabr 06:51Yuventus — Latsio: tarkiblar va jonli matnYuventus — Latsio: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi