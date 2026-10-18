Udineze — Lechche: tarkiblar va jonli matn

·34·Sport
Udineze — Lechche: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi UdinezeLechche uchrashuvi 18 oktyabr, 15:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Udineze boshlang‘ich tarkibi: 40. Okoye M., 5. Alaba D., 30. Chakvetadze G., 9. Devis K., 77. Ebosse E., 32. Ekkelenkamp Dj., 11. Kamara X., 8. Karlstrem Dj., 28. Sole O., 23. Voyvoda M., 6. Zarraga O.

Udineze zaxiradagilari: 14. Abankva Dj., 20. Arizala Dj., 13. Bertola N., 46. Gomes U., 91. Yovanovich L., 27. Kabasele K., 4. Lovrich S., 38. Miller L., 41. Mrojek B., 93. Padelli D., 16. Palma M., 24. Piotrovski Dj., 45. Vinchiati G., 59. Zanoli A.

Udineze bosh murabbiyi: Runyaich K.

Lechche boshlang‘ich tarkibi: 30. Falkone U. (kapitan), 29. Kulibali L., 7. Fatax A., 25. Gallo A., 4. Gaspar K., 69. Gebbels U., 14. Malex Y., 11. Ndri K., 79. Ngom O., 44. Tiago Gabriel, 17. Veyga D.

Lechche zaxiradagilari: 1. Bleve M., 32. Borbey A., 2. Dembele A., 22. Esteban P., 8. Fofana S., 16. Gandelman O., 28. Gorter O., 18. Jan G., 77. Kaba M., 99. Monteyro J., 3. Ndaba S., 50. Perotti S., 31. Skott E., 5. Zibert Dj., 9. Stulich N.

Lechche bosh murabbiyi: Di Franchesko E.

Jonli reportaj JONLI
5
O‘yinchilar Villem Gebbels (Lechche) to‘pga qo‘li bilan tegganini da’vo qilishmoqda va ular haq bo‘lishi mumkin.
5
Konan Ndri (Lechche) jarima maydonchasiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni uzoqlashtirishdi.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
15:32
Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! Lechche o‘yinni boshlab beradi.
15:30
Bugungi o‘yinni boshqarib borish Marko Guidaga ishonib topshirildi.
15:30
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
15:30
Xush kelibsiz, hurmatli muxlislar, bizning matnli jonli translyatsiyamizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun joylashib oling va o‘yinni tomosha qilishga tayyor turing.
UdinezeLechcheItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«San-Siro»da benuqson g‘alaba: «Milan» «Lechche»ni 3:0 hisobida tor-mor etdi!«San-Siro»da benuqson g‘alaba: «Milan» «Lechche»ni 3:0 hisobida tor-mor etdi!21 sentabr 06:58Dahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdiDahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdi15 sentabr 06:36Kannavaro mundialda nega 3 himoyachi bilan o‘ynaganini aytdiKannavaro mundialda nega 3 himoyachi bilan o‘ynaganini aytdi5 avgust 17:10«Real Madrid»ning yosh yulduzi Sezar Palasios Italiya klubiga o‘tishi mumkin«Real Madrid»ning yosh yulduzi Sezar Palasios Italiya klubiga o‘tishi mumkin3 iyun 12:02Master-klass: «Roma» 4:0 hisobida g‘alaba qozonib, A Seriya peshqadamiga aylandiMaster-klass: «Roma» 4:0 hisobida g‘alaba qozonib, A Seriya peshqadamiga aylandi1 sentabr 06:07“Napoli” Konte bilan g‘alaba orqali xayrlashdi“Napoli” Konte bilan g‘alaba orqali xayrlashdi25 may 00:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...