Udineze — Lechche: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Udineze — Lechche uchrashuvi 18 oktyabr, 15:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Udineze boshlang‘ich tarkibi: 40. Okoye M., 5. Alaba D., 30. Chakvetadze G., 9. Devis K., 77. Ebosse E., 32. Ekkelenkamp Dj., 11. Kamara X., 8. Karlstrem Dj., 28. Sole O., 23. Voyvoda M., 6. Zarraga O.
Udineze zaxiradagilari: 14. Abankva Dj., 20. Arizala Dj., 13. Bertola N., 46. Gomes U., 91. Yovanovich L., 27. Kabasele K., 4. Lovrich S., 38. Miller L., 41. Mrojek B., 93. Padelli D., 16. Palma M., 24. Piotrovski Dj., 45. Vinchiati G., 59. Zanoli A.
Udineze bosh murabbiyi: Runyaich K.
Lechche boshlang‘ich tarkibi: 30. Falkone U. (kapitan), 29. Kulibali L., 7. Fatax A., 25. Gallo A., 4. Gaspar K., 69. Gebbels U., 14. Malex Y., 11. Ndri K., 79. Ngom O., 44. Tiago Gabriel, 17. Veyga D.
Lechche zaxiradagilari: 1. Bleve M., 32. Borbey A., 2. Dembele A., 22. Esteban P., 8. Fofana S., 16. Gandelman O., 28. Gorter O., 18. Jan G., 77. Kaba M., 99. Monteyro J., 3. Ndaba S., 50. Perotti S., 31. Skott E., 5. Zibert Dj., 9. Stulich N.
Lechche bosh murabbiyi: Di Franchesko E.
Izohlar 0
…