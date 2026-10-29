Frozinone — Lechche: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Frozinone — Lechche uchrashuvi 29 oktyabr, 22:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Frozinone boshlang‘ich tarkibi: 22. Palmisani L., 14. Kalo G., 3. Kalvani G., 16. Chikella M., 7. Gedjemis F., 17. Kvernadze G., 30. Monterizi I. (kapitan), 20. Oyono A., 9. Raymondo A., 10. Shmid R., 71. Terzich A.
Frozinone zaxiradagilari: 25. Akpoguma K., 5. Amey U., 11. Birlidja D., 89. Bobchek T., 79. Brakalya G., 2. Chittadini G., 91. Desplansh S., 34. El-Azzuzi A., 74. Fayed O., 40. Fini S., 70. Xasa L., 73. Mazini P., 12. Pisseri M., 90. Tchato E., 24. Zerbin A.
Frozinone bosh murabbiyi: Alvini M.
Lechche boshlang‘ich tarkibi: 30. Falkone U. (kapitan), 25. Gallo A., 16. Gandelman O., 69. Gebbels U., 14. Malex Y., 99. Monteyro J., 3. Ndaba S., 79. Ngom O., 5. Zibert Dj., 44. Tiago Gabriel, 17. Veyga D.
Lechche zaxiradagilari: 1. Bleve M., 32. Borbey A., 2. Dembele A., 22. Esteban P., 7. Fatax A., 8. Fofana S., 28. Gorter O., 18. Jan G., 77. Kaba M., 11. Ndri K., 31. Skott E., 9. Stulich N.
Lechche bosh murabbiyi: Di Franchesko E.
Izohlar 0
…