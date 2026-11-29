Komo — Yuventus: jonli matnli translyatsiya (Italiya A Seriyasi)
Sport1 daqiqa o'qish23
Italiya A Seriyasi doirasidagi Komo — Yuventus uchrashuvi 30 noyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Komo boshlang‘ich tarkibi: 1. Byute J., 20. Baturina M., 99. Chaloba T., 27. Koutu Ya., 7. Da Kunya L., 9. Duvikas A., 6. Milya L., 10. Pas N., 5. Perrone M., 4. Ramon J., 3. Vale A.
Komo bosh murabbiyi: Fabregas S.
Yuventus boshlang‘ich tarkibi: 25. Vikario G., 3. Bremer (kapitan), 20. Kambyazo A., 2. Chelik Z., 15. Kalulu P., 9. Kolo Muani R., 8. Kopmeyners T., 26. Lukumi J., 22. Makkenni U., 29. Sarr P. M., 27. Voltemade N.
Yuventus bosh murabbiyi: Spalletti L.
Jonli reportaj JONLI
- 14Mauritsio Mariani Lukas Da Kunyaga (Komo) qo‘polligi uchun sariq kartochka ko‘rsatdi.
- 14Gulelmo Vikariodan ajoyib seyv! Niko Pas (Komo) uzatmadan so‘ng baland sakrab, yaqin masofadan xavfli zarba yo‘lladi, ammo darvozabon to‘pni qaytarib, jamoasini goldan saqlab qoldi.
- 13Maksimo Perrone (Komo) raqibiga nisbatan o‘ta qo‘pollik ishlatganiga qaramay, hakam tomonidan hech qanday jazosiz qoldi.
- 8Mauritsio Mariani Yan Kouto (Komo) tomonidan sodir etilgan taktik qoidabuzarlik sababli o‘yinni to‘xtatdi.
- 5Aleks Vale (Komo) haqoratli so‘zlar ishlatgani uchun ogohlantirildi. Uning qo‘pol izohlari vaziyatni yanada yomonlashtirishi mumkin edi. Uning omadi bor ekan, bu faqat sariq kartochka bilan cheklandi.
- 5Randal Kolo Muani (Yuventus) o‘zini boshqara olmay raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi va hakam unga haqli ravishda qizil kartochka ko‘rsatishdan boshqa iloji qolmadi!
- 4Niko Pas (Komo) jamoadoshini qulay vaziyatga chiqarish uchun jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi.
- 4Niko Pas (Komo) burchak zarbasini qisqa masofaga amalga oshirdi.
- 3Lukas Da Kunya (Komo) o‘zini o‘nglab oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning chap tomoniga qarab zarba yo‘lladi, ammo Gulelmo Vikario vaziyatni nazorat qildi va to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi. Komo burchak zarbasi ishlab oldi.
- 1O‘yin: Komo - Yuventus. Hisob: 0-0. Sharh: Zeki Chelik (Yuventus) qo‘pol qoidabuzarlikka yo‘l qo‘ydi. Mauritsio Mariani o‘yinni to‘xtatdi va qaror qabul qilmoqda.
- 1Birinchi bo‘lim boshlandi.
- 00:47O‘yinni Yuventus boshlab beradi.
- 00:45Mauritsio Mariani ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
- 00:45Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
- 00:45Bugungi bahsning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin. Yaxshi dam oling.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…