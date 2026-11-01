Lechche — Jenoa: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Lechche — Jenoa uchrashuvi 1 noyabr, 22:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Lechche boshlang‘ich tarkibi: 30. Falkone U., 25. Gallo A., 28. Gorter O., 14. Malex Y., 99. Monteyro J., 11. Ndri K., 79. Ngom O., 5. Zibert Dj., 9. Stulich N., 44. Tiago Gabriel, 17. Veyga D.
Lechche zaxiradagilari: 1. Bleve M., 32. Borbey A., 2. Dembele A., 22. Esteban P., 7. Fatax A., 8. Fofana S., 16. Gandelman O., 18. Jan G., 77. Kaba M., 3. Ndaba S., 31. Skott E.
Lechche bosh murabbiyi: Di Franchesko E.
Jenoa boshlang‘ich tarkibi: 1. Beylou J., 77. Ellertsson M. E., 92. El-Shaaravi S., 32. Frendrup M., 10. Junior Messias, 27. Markandalli A., 18. Osmaich M., 5. Ostigard L., 25. Traore X. J., 22. Vaskes J., 71. Viafe S.
Jenoa zaxiradagilari: 4. Amorim, 8. Baldanzi T., 29. Kolombo L., 16. Drame Ch., 3. Exizibue K., 14. Klisis L., 11. Mayxtri F., 2. Mitay M., 34. Otoa S., 31. Puchka D., 20. Sabelli S., 39. Sommariva D., 97. Sou D., 99. Shtols F., 9. Vitinya.
Jenoa bosh murabbiyi: De Rossi D.
Izohlar 0
…