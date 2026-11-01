Lechche — Jenoa: tarkiblar va jonli matn

·17·Sport
Lechche — Jenoa: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi Lechche — Jenoa uchrashuvi 1 noyabr, 22:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Lechche boshlang‘ich tarkibi: 30. Falkone U., 25. Gallo A., 28. Gorter O., 14. Malex Y., 99. Monteyro J., 11. Ndri K., 79. Ngom O., 5. Zibert Dj., 9. Stulich N., 44. Tiago Gabriel, 17. Veyga D.

Lechche zaxiradagilari: 1. Bleve M., 32. Borbey A., 2. Dembele A., 22. Esteban P., 7. Fatax A., 8. Fofana S., 16. Gandelman O., 18. Jan G., 77. Kaba M., 3. Ndaba S., 31. Skott E.

Lechche bosh murabbiyi: Di Franchesko E.

Jenoa boshlang‘ich tarkibi: 1. Beylou J., 77. Ellertsson M. E., 92. El-Shaaravi S., 32. Frendrup M., 10. Junior Messias, 27. Markandalli A., 18. Osmaich M., 5. Ostigard L., 25. Traore X. J., 22. Vaskes J., 71. Viafe S.

Jenoa zaxiradagilari: 4. Amorim, 8. Baldanzi T., 29. Kolombo L., 16. Drame Ch., 3. Exizibue K., 14. Klisis L., 11. Mayxtri F., 2. Mitay M., 34. Otoa S., 31. Puchka D., 20. Sabelli S., 39. Sommariva D., 97. Sou D., 99. Shtols F., 9. Vitinya.

Jenoa bosh murabbiyi: De Rossi D.

Jonli reportaj JONLI
6
Jenoa o‘yinchilaridan biri yugurishni juda erta boshladi va hakam o‘yindan tashqari holat uchun hushtagini chaldi.
2
Samuel Viafe (Jenoa) qo‘pollik ishlatdi va Matteo Marketti hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
1
Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
22:01
O‘yinchilar maydonda va o‘yinni Jenoa boshlab beradi.
22:00
Matteo Marketti bugungi o‘yinga bosh hakam etib tayinlandi va u adolatli hakamlik qilish hamda xatolarga yo‘l qo‘ymaslik uchun bor kuchini ishga soladi.
22:00
O‘yin: Lechche - Jenoa. Hisob: -. Sharh: Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
22:00
Bugungi bahsning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin. Tomoshadan zavq oling.
LechcheJenoaItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frozinone — Lechche: tarkiblar va jonli matnFrozinone — Lechche: tarkiblar va jonli matn29 oktabr 21:28Duglas Luisdan gol va assist: “Yuventus” safarda “Lechche”ni mag‘lubiyatga uchratdiDuglas Luisdan gol va assist: “Yuventus” safarda “Lechche”ni mag‘lubiyatga uchratdi26 oktabr 07:06Lechche — Yuventus: tarkiblar va jonli matnLechche — Yuventus: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 20:56Udineze — Lechche: tarkiblar va jonli matnUdineze — Lechche: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 14:34“Yuventus”da sensatsion mag‘lubiyat, “Napoli”dan yirik g‘alaba: A Seriyada 9-tur natijalari“Yuventus”da sensatsion mag‘lubiyat, “Napoli”dan yirik g‘alaba: A Seriyada 9-tur natijalari29 oktabr 08:05Jenoa — Yuventus: tarkiblar va jonli matnJenoa — Yuventus: tarkiblar va jonli matn28 oktabr 23:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi