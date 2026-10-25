Udineze — Milan: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Udineze — Milan uchrashuvi 26 oktyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Udineze boshlang‘ich tarkibi: 40. Okoye M., 14. Abankva Dj., 30. Chakvetadze G., 9. Devis K., 32. Ekkelenkamp Dj., 27. Kabasele K., 11. Kamara X., 8. Karlstrem Dj. (kapitan), 16. Palma M., 24. Piotrovski Dj., 23. Voyvoda M.
Udineze bosh murabbiyi: Runyaich K.
Milan boshlang‘ich tarkibi: 16. Menyan M., 33. Bartezagi D., 5. De Vinter K., 13. Diavara S., 20. Xatchinson O., 30. Yashari A., 14. Modrich L., 31. Pavlovich S., 11. Pulishich K., 9. Ramush G., 23. Tomori F.
Milan bosh murabbiyi: Amorim R.
Izohlar 0
…