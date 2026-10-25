Udineze — Milan: tarkiblar va jonli matn

·20·Sport
Udineze — Milan: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi UdinezeMilan uchrashuvi 26 oktyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Udineze boshlang‘ich tarkibi: 40. Okoye M., 14. Abankva Dj., 30. Chakvetadze G., 9. Devis K., 32. Ekkelenkamp Dj., 27. Kabasele K., 11. Kamara X., 8. Karlstrem Dj. (kapitan), 16. Palma M., 24. Piotrovski Dj., 23. Voyvoda M.

Udineze bosh murabbiyi: Runyaich K.

Milan boshlang‘ich tarkibi: 16. Menyan M., 33. Bartezagi D., 5. De Vinter K., 13. Diavara S., 20. Xatchinson O., 30. Yashari A., 14. Modrich L., 31. Pavlovich S., 11. Pulishich K., 9. Ramush G., 23. Tomori F.

Milan bosh murabbiyi: Amorim R.

UdinezeMilanItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Udineze — Lechche: tarkiblar va jonli matnUdineze — Lechche: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 14:34Milan — Atalanta: tarkiblar va jonli matnMilan — Atalanta: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 20:04Dahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdiDahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdi15 sentabr 06:36Milan rahbariyati Rafael Leao taqdirini hal qilmoqdaMilan rahbariyati Rafael Leao taqdirini hal qilmoqda14 avgust 01:57Rafael Leau kelajagi haqidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydiRafael Leau kelajagi haqidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydi11 avgust 22:11Ruben Amorim Rafael Leaoning kelajagi va transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiRuben Amorim Rafael Leaoning kelajagi va transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi28 iyul 16:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi