Udineze — AS Roma: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Udineze — AS Roma uchrashuvi 31 oktyabr, 22:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Udineze boshlang‘ich tarkibi: 40. Okoye M., 14. Abankva Dj., 9. Devis K., 32. Ekkelenkamp Dj., 27. Kabasele K., 11. Kamara X., 8. Karlstrem Dj., 38. Miller L., 16. Palma M., 23. Voyvoda M., 10. Dzanolo N.
Udineze zaxiradagilari: 20. Arizala Dj., 13. Bertola N., 30. Chakvetadze G., 77. Ebosse E., 46. Gomes U., 91. Yovanovich L., 4. Lovrich S., 41. Mrojek B., 93. Padelli D., 24. Piotrovski Dj., 45. Vinchiati G., 6. Zarraga O.
Udineze bosh murabbiyi: Runyaich K.
AS Roma boshlang‘ich tarkibi: 95. Gollini P., 4. Kristante B., 15. De Ron M., 87. Gilardi D., 22. Ermoso M., 14. Malen D., 20. Molina N., 86. Mora R., 5. Ndika E., 18. Sule M., 43. Uesli Fransa.
AS Roma zaxiradagilari: 26. Balerdi L., 78. Kamara M., 9. Kastro S., 70. De Marsi Dj., 63. Di Nunsio A., 3. Kulerakis K., 77. Lulli E., 23. Manchini Dj., 61. Pizilli N., 2. Rens D., 32. Vaskes Lyach D. S.
AS Roma bosh murabbiyi: Gasperini Dj.
Izohlar 0
…