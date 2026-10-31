Udineze — AS Roma: tarkiblar va jonli matn

·33·Sport
Udineze — AS Roma: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi Udineze — AS Roma uchrashuvi 31 oktyabr, 22:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Udineze boshlang‘ich tarkibi: 40. Okoye M., 14. Abankva Dj., 9. Devis K., 32. Ekkelenkamp Dj., 27. Kabasele K., 11. Kamara X., 8. Karlstrem Dj., 38. Miller L., 16. Palma M., 23. Voyvoda M., 10. Dzanolo N.

Udineze zaxiradagilari: 20. Arizala Dj., 13. Bertola N., 30. Chakvetadze G., 77. Ebosse E., 46. Gomes U., 91. Yovanovich L., 4. Lovrich S., 41. Mrojek B., 93. Padelli D., 24. Piotrovski Dj., 45. Vinchiati G., 6. Zarraga O.

Udineze bosh murabbiyi: Runyaich K.

AS Roma boshlang‘ich tarkibi: 95. Gollini P., 4. Kristante B., 15. De Ron M., 87. Gilardi D., 22. Ermoso M., 14. Malen D., 20. Molina N., 86. Mora R., 5. Ndika E., 18. Sule M., 43. Uesli Fransa.

AS Roma zaxiradagilari: 26. Balerdi L., 78. Kamara M., 9. Kastro S., 70. De Marsi Dj., 63. Di Nunsio A., 3. Kulerakis K., 77. Lulli E., 23. Manchini Dj., 61. Pizilli N., 2. Rens D., 32. Vaskes Lyach D. S.

AS Roma bosh murabbiyi: Gasperini Dj.

Jonli reportaj JONLI
4
Uesli Franka (AS Roma) tomonidan qo‘pol o‘yin. Hakam fol qayd etib, hushtak chaldi.
1
Kristian Kabasele (Udineze) qo‘pollik ishlatdi va Fabio Mareska qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
22:00
O‘yinni Roma boshlab beradi.
22:00
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u Fabio Mareska.
22:00
Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
22:00
Barcha futbol muxlislariga salom, biz sizga ushbu o‘yinning jonli sharhini taqdim etish uchun shu yerdamiz va eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizni ta’minlaymiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
UdinezeAS RomaItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AS Roma — Kalyari: tarkiblar va jonli matnAS Roma — Kalyari: tarkiblar va jonli matn27 oktabr 23:51AS Roma — Jenoa: tarkiblar va jonli matnAS Roma — Jenoa: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 22:50Parma — Udineze: tarkiblar va jonli matnParma — Udineze: tarkiblar va jonli matn28 oktabr 21:37“Milan” safarda “Udineze”ni ishonchli hisobda yengib, kuchli to‘rtlikka qaytdi“Milan” safarda “Udineze”ni ishonchli hisobda yengib, kuchli to‘rtlikka qaytdi26 oktabr 07:00Udineze — Milan: tarkiblar va jonli matnUdineze — Milan: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 23:50AS Roma — Slovan Bratislava: tarkiblar va jonli matnAS Roma — Slovan Bratislava: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 22:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi