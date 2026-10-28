Parma — Udineze: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Parma — Udineze uchrashuvi 28 oktyabr, 22:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Parma boshlang‘ich tarkibi: 30. Daffara G., 10. Bernabe A., 27. Britshgi S., 29. Karboni F., 15. Delprato E., 72. Drobnich D., 16. Keyta M., 9. Romero D., 4. Serro V., 19. Ture E. B., 37. Troilo M.
Parma zaxiradagilari: 11. Almkvist P., 40. Korvi E., 8. Kremaski B., 25. De Martis T., 7. Diallo O., 34. Diyego Karlos, 80. Fabbian G., 20. Frigan M., 22. Gidotti S., 47. Konate A., 76. Lontani S., 3. Ndiaye A., 41. Nikolussi Kavilya X., 32. Ordones K., 14. Valeri E.
Parma bosh murabbiyi: Djilardino A.
Udineze boshlang‘ich tarkibi: 40. Okoye M., 14. Abankva Dj., 13. Bertola N., 30. Chakvetadze G., 9. Devis K., 32. Ekkelenkamp Dj., 27. Kabasele K., 11. Kamara X., 8. Karlstrem Dj., 16. Palma M., 10. Dzanolo N.
Udineze zaxiradagilari: 20. Arizala Dj., 77. Ebosse E., 46. Gomes U., 91. Yovanovich L., 4. Lovrich S., 38. Miller L., 41. Mrojek B., 93. Padelli D., 24. Piotrovski Dj., 45. Vinchiati G., 23. Voyvoda M., 6. Zarraga O.
Udineze bosh murabbiyi: Runyaich K.
Izohlar 0
…