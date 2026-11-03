A Seriyada iste’fo: “Udineze” 8 ta g‘alabasiz o‘yindan so‘ng yangi bosh murabbiy tayinladi

·44·Sport
A Seriyada iste’fo: “Udineze” 8 ta g‘alabasiz o‘yindan so‘ng yangi bosh murabbiy tayinladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasida ketma-ket 8 ta g‘alabasiz o‘yindan so‘ng «Udineze» klubi bosh murabbiyi Kosta Runyaich iste’foga chiqarildi.
  • Jamoani inqirozdan olib chiqish va quyi ligaga tushib ketish xavfidan saqlab qolish uchun yangi murabbiy etib Paolo Zanetti tayinlandi.
  • 43 yoshli italiyalik mutaxassis klub bilan joriy mavsum oxiriga qadar mo‘ljallangan shartnoma imzoladi.

Italiya A Seriyasida yana bir murabbiy iste’fosi yuz berdi. Muvaffaqiyatsizliklar girdobiga tushib qolgan va quyi ligaga tushib ketish xavfi ostida turgan «Udineze» klubi jamoaning yangi bosh murabbiyi nomini rasman e’lon qildi. Ushbu lavozimga italiyalik mutaxassis Paolo Zanetti tayinlandi.

43 yoshli mutaxassis jamoa postida germaniyalik Kosta Runyaichning o‘rnini egalladi. Klub rahbariyati inqirozni to‘xtatish va jamoani xavfli hududdan saqlab qolish maqsadida Zanetti bilan joriy mavsum oxiriga qadar amal qiladigan shartnoma imzoladi.

Nega Runyaich ketdi? Inqiroz sabablari

Murabbiyning iste’foga chiqarilishiga jamoaning oxirgi vaqtlardagi keskin pasayishi va qoniqarsiz natijalari asosiy sabab bo‘ldi:

  • 8 ta uchrashuvlik g‘alabasiz seriya: «Udineze» Italiya chempionatida ketma-ket 8 ta o‘yindan beri maydonni g‘alabasiz tark etib kelmoqda edi;

  • 19-o‘rindagi falokat: Ochko yo‘qotishlarning davom etishi oqibatida jamoa A Seriya musobaqa jadvalida 19-o‘ringa, ya’ni to‘g‘ridan to‘g‘ri xavfli hududga tushib ketdi;

  • Rahbariyat qarori: Natijalarning yomonlashib borishi klub rahbariyatini zudlik bilan Runyaich bilan hamkorlikni to‘xtatishga majbur qildi.

Paolo Zanetti: Yangi qutqaruvchi va uning oldidagi vazifa

«Udineze»ni elitada saqlab qolish vazifasi yuklatilgan Paolo Zanetti Italiya futbolida qiyin vaziyatdagi jamoalar bilan ishlash tajribasiga ega:

  • So‘nggi ish joyi: 43 yoshli mutaxassisning oxirgi klubi A Seriya vakili «Verona» bo‘lgan edi;

  • Asosiy maqsad: Yangi bosh murabbiy oldiga birinchi navbatda himoyadagi ishonchsizlikni bartaraf etish, jamoaga ruhiy ishonchni qaytarish va mavsum oxirigacha «Udineze»ni turnir jadvalining quyi pog‘onalaridan olib chiqish vazifasi qo‘yilgan.

UdinezePaolo ZanettiItaliya A SeriyasiKosta Runyaich
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Udineze — AS Roma: tarkiblar va jonli matnUdineze — AS Roma: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 21:02Parma — Udineze: tarkiblar va jonli matnParma — Udineze: tarkiblar va jonli matn28 oktabr 21:37“Milan” safarda “Udineze”ni ishonchli hisobda yengib, kuchli to‘rtlikka qaytdi“Milan” safarda “Udineze”ni ishonchli hisobda yengib, kuchli to‘rtlikka qaytdi26 oktabr 07:00Udineze — Milan: tarkiblar va jonli matnUdineze — Milan: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 23:50Udineze — Lechche: tarkiblar va jonli matnUdineze — Lechche: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 14:34Dahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdiDahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdi15 sentabr 06:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi