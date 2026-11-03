A Seriyada iste’fo: “Udineze” 8 ta g‘alabasiz o‘yindan so‘ng yangi bosh murabbiy tayinladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasida ketma-ket 8 ta g‘alabasiz o‘yindan so‘ng «Udineze» klubi bosh murabbiyi Kosta Runyaich iste’foga chiqarildi.
- Jamoani inqirozdan olib chiqish va quyi ligaga tushib ketish xavfidan saqlab qolish uchun yangi murabbiy etib Paolo Zanetti tayinlandi.
- 43 yoshli italiyalik mutaxassis klub bilan joriy mavsum oxiriga qadar mo‘ljallangan shartnoma imzoladi.
Italiya A Seriyasida yana bir murabbiy iste’fosi yuz berdi. Muvaffaqiyatsizliklar girdobiga tushib qolgan va quyi ligaga tushib ketish xavfi ostida turgan «Udineze» klubi jamoaning yangi bosh murabbiyi nomini rasman e’lon qildi. Ushbu lavozimga italiyalik mutaxassis Paolo Zanetti tayinlandi.
43 yoshli mutaxassis jamoa postida germaniyalik Kosta Runyaichning o‘rnini egalladi. Klub rahbariyati inqirozni to‘xtatish va jamoani xavfli hududdan saqlab qolish maqsadida Zanetti bilan joriy mavsum oxiriga qadar amal qiladigan shartnoma imzoladi.
Nega Runyaich ketdi? Inqiroz sabablari
Murabbiyning iste’foga chiqarilishiga jamoaning oxirgi vaqtlardagi keskin pasayishi va qoniqarsiz natijalari asosiy sabab bo‘ldi:
8 ta uchrashuvlik g‘alabasiz seriya: «Udineze» Italiya chempionatida ketma-ket 8 ta o‘yindan beri maydonni g‘alabasiz tark etib kelmoqda edi;
19-o‘rindagi falokat: Ochko yo‘qotishlarning davom etishi oqibatida jamoa A Seriya musobaqa jadvalida 19-o‘ringa, ya’ni to‘g‘ridan to‘g‘ri xavfli hududga tushib ketdi;
Rahbariyat qarori: Natijalarning yomonlashib borishi klub rahbariyatini zudlik bilan Runyaich bilan hamkorlikni to‘xtatishga majbur qildi.
Paolo Zanetti: Yangi qutqaruvchi va uning oldidagi vazifa
«Udineze»ni elitada saqlab qolish vazifasi yuklatilgan Paolo Zanetti Italiya futbolida qiyin vaziyatdagi jamoalar bilan ishlash tajribasiga ega:
So‘nggi ish joyi: 43 yoshli mutaxassisning oxirgi klubi A Seriya vakili «Verona» bo‘lgan edi;
Asosiy maqsad: Yangi bosh murabbiy oldiga birinchi navbatda himoyadagi ishonchsizlikni bartaraf etish, jamoaga ruhiy ishonchni qaytarish va mavsum oxirigacha «Udineze»ni turnir jadvalining quyi pog‘onalaridan olib chiqish vazifasi qo‘yilgan.
Izohlar 0
…