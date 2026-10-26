“Milan” safarda “Udineze”ni ishonchli hisobda yengib, kuchli to‘rtlikka qaytdi
Italiya A Seriyasining 8-turi doirasida safarda bahs olib borgan «Milan» klubi «Friuli» stadionida «Udineze» mehmoni bo‘lib, 2:0 hisobida ishonchli va muhim g‘alabani rasmiylashtirdi.
Ruben Amorim shogirdlari o‘yin boshidanoq tashabbusni qo‘lga olib, har ikkala bo‘limda bittadan to‘p kiritgan holda turnir jadvalining eng yuqori pog‘onalari uchun kurashni davom ettirmoqda.
Tezkor start va g‘alabaning mustahkamlanishi
Mezbonlarning himoyaviy rejalari birinchi daqiqalardayoq puchga chiqdi:
6-daqiqa (Pulishichdan tezkor gol): Bahs endigina boshlangan pallada amerikalik vinger Kristian Pulishich raqib posbonini ojiz qoldirib, «rossoneri»ni oldinga olib chiqdi (0:1);
65-daqiqa (Hatchinsonning hal qiluvchi zarbasi): Ikkinchi bo‘limda «Udineze» muvozanatni tiklashga uringan bir vaqtda Hatchinson qarshi hujumni aniq yakunlab, hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi;
Nazorat va intizom: Maydonda tajribali Luka Modrich boshchiligidagi yarimhimoya chizig‘i to‘p nazoratini to‘liq ushlab turdi va darvoza daxlsizligi saqlab qolindi.
Turnir jadvali: 18 ochko va kuchli to‘rtlikka qaytish
Qo‘lga kiritilgan ushbu uch ochko milanliklarning mavqeini jiddiy darajada yaxshiladi:
«Milan» 4-o‘ringa ko‘tarildi: Amorim jamoasi ochkolari sonini 18 taga yetkazib, chempionat jadvalining 4-pog‘onasiga qaytdi va yetakchilar safidagi o‘rnini mustahkamladi;
«Udineze» xavfli hududda: Joriy mavsumda qiyin kunlarni boshdan kechirayotgan Udine jamoasi hisobida atigi 4 ochko bor va ular turnir jadvalining 17-pog‘onasida qolmoqda.
O‘yin qaydnomasi:
A Seriya. 8-tur
«Udineze» — «Milan» 0:2
25 oktyabr, «Friuli» stadioni
Gollar: Pulishich 6, Hatchinson 65.
«Udineze»: Okoye, Abankva, Kabasele, Palma, Voyvoda (Zaniolo, 63), Petrovskiy (Miller, 46), Karlstrom (Lovrich, 83), Kamara (Arizala, 64), Chakvetadze, Ekkelenkamp, Devis (Vinchiati, 83).
«Milan»: Menyan, de Vinter, Pavlovich, Diavara, Tomori (Musa, 73), Modrich, Yashari, Bartesagi (Sisse, 85), Hatchinson (Loftus-Chik 73, Komotto 90+1), Pulishich, Ramush (Kamarda, 90+1).
Ogohlantirishlar: Ramush 39, Karlstrom 43, Modrich 90.
Izohlar 0
…