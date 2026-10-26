“Milan” safarda “Udineze”ni ishonchli hisobda yengib, kuchli to‘rtlikka qaytdi

·4·Sport
“Milan” safarda “Udineze”ni ishonchli hisobda yengib, kuchli to‘rtlikka qaytdi

Italiya A Seriyasining 8-turi doirasida safarda bahs olib borgan «Milan» klubi «Friuli» stadionida «Udineze» mehmoni bo‘lib, 2:0 hisobida ishonchli va muhim g‘alabani rasmiylashtirdi.

Ruben Amorim shogirdlari o‘yin boshidanoq tashabbusni qo‘lga olib, har ikkala bo‘limda bittadan to‘p kiritgan holda turnir jadvalining eng yuqori pog‘onalari uchun kurashni davom ettirmoqda.

Tezkor start va g‘alabaning mustahkamlanishi

Mezbonlarning himoyaviy rejalari birinchi daqiqalardayoq puchga chiqdi:

  • 6-daqiqa (Pulishichdan tezkor gol): Bahs endigina boshlangan pallada amerikalik vinger Kristian Pulishich raqib posbonini ojiz qoldirib, «rossoneri»ni oldinga olib chiqdi (0:1);

  • 65-daqiqa (Hatchinsonning hal qiluvchi zarbasi): Ikkinchi bo‘limda «Udineze» muvozanatni tiklashga uringan bir vaqtda Hatchinson qarshi hujumni aniq yakunlab, hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Nazorat va intizom: Maydonda tajribali Luka Modrich boshchiligidagi yarimhimoya chizig‘i to‘p nazoratini to‘liq ushlab turdi va darvoza daxlsizligi saqlab qolindi.

Turnir jadvali: 18 ochko va kuchli to‘rtlikka qaytish

Qo‘lga kiritilgan ushbu uch ochko milanliklarning mavqeini jiddiy darajada yaxshiladi:

  • «Milan» 4-o‘ringa ko‘tarildi: Amorim jamoasi ochkolari sonini 18 taga yetkazib, chempionat jadvalining 4-pog‘onasiga qaytdi va yetakchilar safidagi o‘rnini mustahkamladi;

  • «Udineze» xavfli hududda: Joriy mavsumda qiyin kunlarni boshdan kechirayotgan Udine jamoasi hisobida atigi 4 ochko bor va ular turnir jadvalining 17-pog‘onasida qolmoqda.

O‘yin qaydnomasi:

A Seriya. 8-tur

«Udineze» — «Milan» 0:2

25 oktyabr, «Friuli» stadioni

  • Gollar: Pulishich 6, Hatchinson 65.

  • «Udineze»: Okoye, Abankva, Kabasele, Palma, Voyvoda (Zaniolo, 63), Petrovskiy (Miller, 46), Karlstrom (Lovrich, 83), Kamara (Arizala, 64), Chakvetadze, Ekkelenkamp, Devis (Vinchiati, 83).

  • «Milan»: Menyan, de Vinter, Pavlovich, Diavara, Tomori (Musa, 73), Modrich, Yashari, Bartesagi (Sisse, 85), Hatchinson (Loftus-Chik 73, Komotto 90+1), Pulishich, Ramush (Kamarda, 90+1).

  • Ogohlantirishlar: Ramush 39, Karlstrom 43, Modrich 90.

MilanUdinezeItaliya A SeriyasiKristian Pulishich
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Udineze — Milan: tarkiblar va jonli matnUdineze — Milan: tarkiblar va jonli matnKecha 23:50Udineze — Lechche: tarkiblar va jonli matnUdineze — Lechche: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 14:34Milan — Atalanta: tarkiblar va jonli matnMilan — Atalanta: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 20:04Dahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdiDahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdi15 sentabr 06:36Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqda24 iyul 22:19Christian Pulisic Zlatan Ibrahimovicning teleboshlovchilik qobiliyatiga yuqori baho berdiChristian Pulisic Zlatan Ibrahimovicning teleboshlovchilik qobiliyatiga yuqori baho berdi1 iyul 04:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi