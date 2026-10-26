Javohir Sindarov AQSHda 425 ming dollarlik turnirda kuch sinashadi

·61·Sport
Javohir Sindarov AQSHda 425 ming dollarlik turnirda kuch sinashadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov AQSHning Sent-Luis shahrida bo‘lib o‘tadigan 425 ming dollarlik Clutch Chess: Champions Showdown turnirida ishtirok etadi.
  • 27–29 oktyabr kunlari o‘tkaziladigan musobaqada Sindarov Hikaru Nakamura, Fabiano Karuana va Rameshbabu Pragnanandxa bilan kuch sinashadi.

O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov jahon chempionligi uchun bo‘ladigan bahs oldidan AQSHning Sent-Luis shahrida o‘tkaziladigan Clutch Chess: Champions Showdown turnirida ishtirok etadi. Bu haqda xalqaro shaxmat nashrlari xabar berdi.

Musobaqa 27–29 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tadi. Sindarovning raqiblari amerikalik grossmeysterlar Hikaru Nakamura va Fabiano Karuana, shuningdek, hindistonlik Rameshbabu Pragnanandxa bo‘ladi.

Turnirda to‘rt nafar shaxmatchi ishtirok etadi. Har bir ishtirokchi qolgan uch raqibiga qarshi oq va qora donalarda ikki martadan o‘ynaydi. Shu tariqa, har bir shaxmatchi bir kunda oltita, musobaqa davomida esa jami 18 ta partiya o‘tkazadi. Barcha bahslar 10 daqiqa va har bir yurish uchun qo‘shimcha besh soniya beriladigan tezkor shaxmat formatida bo‘lib o‘tadi.

Musobaqaning umumiy sovrin jamg‘armasi 425 ming dollarni tashkil etadi. Birinchi o‘rin sohibi 125 ming, ikkinchi o‘rin egasi 94 ming, uchinchi o‘rinni olgan shaxmatchi 72 ming, to‘rtinchi o‘rin sohibi esa 62 ming dollar mukofot oladi. Bundan tashqari, har bir o‘yin kunidagi g‘alabalar uchun alohida pul mukofotlari ham beriladi.

Turnirning o‘ziga xos jihati — kunlar o‘tishi bilan g‘alaba uchun beriladigan ochkolar soni ortib boradi. Birinchi kuni g‘alaba bir ochko, ikkinchi kuni ikki ochko, uchinchi kuni esa uch ochko bilan baholanadi. Bu tizim ortda qolayotgan shaxmatchilarga musobaqaning so‘nggi kunida ham vaziyatni o‘zgartirish imkonini beradi.

Mazkur turnir Javohir Sindarov uchun jahon chempionligi bahsi oldidan muhim tayyorgarlik bosqichi bo‘ladi. O‘zbekistonlik grossmeyster noyabr oyida amaldagi jahon chempioni Hindiston vakili Dommaraju Gukeshga qarshi shaxmat toji uchun bahs olib boradi.

Javohir SindarovClutch Chess: Champions Showdownshaxmat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bodxana Sivanandan shaxmat tarixidagi 38 yillik rekordni yangiladiBodxana Sivanandan shaxmat tarixidagi 38 yillik rekordni yangiladiKecha 14:19Jahon shaxmatida mo‘jiza: Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov tarixiy reytingdaJahon shaxmatida mo‘jiza: Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov tarixiy reytingda23 oktabr 09:25Sindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasidaSindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasida11 sentabr 07:54Sindarov Anandni yana tiz cho‘ktirdi: endi hal qiluvchi duel...Sindarov Anandni yana tiz cho‘ktirdi: endi hal qiluvchi duel...9 sentabr 08:56«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdi«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdi12 sentabr 19:30«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dubl«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dubl12 sentabr 06:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi