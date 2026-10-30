Javohir Sindarov Pragnanandhadan revansh olib, chempionlik poygasini davom ettirmoqda

·70·Sport
Javohir Sindarov Pragnanandhadan revansh olib, chempionlik poygasini davom ettirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sent-Luisdagi Clutch Chess: Champions Showdown 2026 turnirida Javohir Sindarov Rameshbabu Pragnanandhadan revansh olib, umumiy hisobda 8,5 ochko bilan ikkinchi o‘rinni egallab turibdi.
  • Hamyurtimiz musobaqaning ikkinchi kunida Fabiano Karuana va Hikaru Nakamura bilan ham bahslar olib bordi.
  • Turnir reglamentiga ko‘ra, uchinchi kunda har bir g‘alaba 3 ochkoga tenglashtiriladi, bu esa Sindarovga chempionlik uchun kurashni davom ettirish imkonini beradi.

AQSHning Sent-Luis shahrida shaxmat bo‘yicha jahon elitasi ishtirokida o‘tkazilayotgan nufuzli Clutch Chess: Champions Showdown 2026 turniri o‘zining hal qiluvchi pallasiga kirdi. Umumiy mukofot jamg‘armasi 425 ming dollarni tashkil etuvchi ushbu superturnirda dunyoning to‘rt nafar eng kuchli grossmeysteri, jumladan, o‘zbekistonlik shaxmat yulduzi Javohir Sindarov ham bosh sovrin uchun bahs olib bormoqda.

Mazkur musobaqa hamyurtimiz uchun amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaradjuga qarshi bo‘lib o‘tadigan tarixiy Jahon toji matchi oldidan so‘nggi va eng mas’uliyatli sinov vazifasini o‘tamoqda.

Ikkinchi kun bahslari: Shiddatli revansh va murosasiz kurash

Turnirning ikkinchi kuni hamyurtimiz uchun ancha murakkab va dramatik voqealarga boy kechdi:

  • Pragnanandhaga qarshi revansh: Kunning ilk partiyasida Sindarov hindistonlik Rameshbabu Pragnanandhaga imkoniyatni boy berdi, biroq ikkinchi partiyada qora donalarda harakat qilganiga qaramay, raqibini mag‘lub etib, munosib revansh oldi;

  • Karuana va Nakamura bilan to‘qnashuv: Ikkinchi turda Javohir mezbonlar vakili Fabiano Karuanaga qarshi bir mag‘lubiyat va bir durang qayd etdi. Uchinchi tur doirasidagi Hikaru Nakamuraga qarshi ikkala bahsda ham durang natija qayd etildi;

  • Jadvaldagi holat: Ikki kunlik o‘yinlar natijasiga ko‘ra, Sindarov 8,5 ochko jamg‘arib, Karuana bilan birgalikda 2-o‘rinni bo‘lishib turibdi. Hindistonlik Pragnanandha 11 ochko bilan peshqadamlikka chiqib olgan bo‘lsa, Nakamura hisobida 8 ochko mavjud. Javohir hozircha 3 000 dollar miqdoridagi shaxsiy mukofot pulini ham naqd qilib qo‘ydi.

Javohir Sindarov Pragnanandhadan revansh olib, chempionlik poygasini davom ettirmoqda

Qoidalar va hal qiluvchi uchinchi kun: Bitta g‘alabaning bahosi 3 ochko

Musobaqa reglamenti uning so‘nggi daqiqalarigacha yuqori intrigani ta’minlaydi:

  • Tezkor vaqt nazorati: Har bir ishtirokchi jami 18 tadan rapid partiya o‘tkazadi, vaqt nazorati esa 10 daqiqa va har bir yurishga 5 soniya qo‘shib berish tizimida ishlaydi;

  • Kundan-kunga oshuvchi ochkolar tizimi: Turnirning noyob jihati shundaki, g‘alaba uchun beriladigan ochkolar qiymati kun sayin oshib boradi: 1-kun — 1 ochko, 2-kun — 2 ochko, 3-kun esa 3 ochko etib belgilangan;

  • Taqdirni o‘zgartiruvchi imkoniyat: Uchinchi kunda qo‘lga kiritilgan atigi bitta g‘alaba birinchi kundagi uchta g‘alabaga tenglashadi. Bu esa hozirgi ochkolar farqini bir lahzada yo‘qqa chiqarib, istalgan grossmeysterga yakunda chempionlik shohsupasiga ko‘tarilish imkoniyatini beradi.

Javohir Sindarov Pragnanandhadan revansh olib, chempionlik poygasini davom ettirmoqda

Sent-Luisdagi so‘nggi tur bahslari Javohir Sindarov uchun nafaqat 425 ming dollarlik sovrin jamg‘armasi, balki bo‘lajak Jahon toji to‘qnashuvi oldidan ruhiy ustunlikni qo‘lga kiritishda ulkan sinov maydoniga aylanadi.

Javohir SindarovClutch Chess: Champions ShowdownshaxmatGukesh Dommaradju
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon toji oldidan: Javohir Sindarov Sent-Luisdagi superturnirni mag‘lubiyatsiz boshladiJahon toji oldidan: Javohir Sindarov Sent-Luisdagi superturnirni mag‘lubiyatsiz boshladi28 oktabr 22:34Javohir Sindarov AQSHda 425 ming dollarlik turnirda kuch sinashadiJavohir Sindarov AQSHda 425 ming dollarlik turnirda kuch sinashadi26 oktabr 16:26Javohir Sindorov Sent-Luisdagi 425 ming dollarlik superturnirda qatnashadiJavohir Sindorov Sent-Luisdagi 425 ming dollarlik superturnirda qatnashadi26 oktabr 18:36FIDЕ Javohir Sindarov va Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi chempionlik jangini e’lon qildiFIDЕ Javohir Sindarov va Gukesh Dommaradju o‘rtasidagi chempionlik jangini e’lon qildi3 oktabr 07:22Javohir Sindarov Nakamuraga g‘alaba keltirishi mumkin bo‘lgan yurishni ko‘rsatib barchani hayron qoldirdi (video)Javohir Sindarov Nakamuraga g‘alaba keltirishi mumkin bo‘lgan yurishni ko‘rsatib barchani hayron qoldirdi (video)28 oktabr 16:18Bodxana Sivanandan shaxmat tarixidagi 38 yillik rekordni yangiladiBodxana Sivanandan shaxmat tarixidagi 38 yillik rekordni yangiladi25 oktabr 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi