Javohir Sindarov Pragnanandhadan revansh olib, chempionlik poygasini davom ettirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sent-Luisdagi Clutch Chess: Champions Showdown 2026 turnirida Javohir Sindarov Rameshbabu Pragnanandhadan revansh olib, umumiy hisobda 8,5 ochko bilan ikkinchi o‘rinni egallab turibdi.
- Hamyurtimiz musobaqaning ikkinchi kunida Fabiano Karuana va Hikaru Nakamura bilan ham bahslar olib bordi.
- Turnir reglamentiga ko‘ra, uchinchi kunda har bir g‘alaba 3 ochkoga tenglashtiriladi, bu esa Sindarovga chempionlik uchun kurashni davom ettirish imkonini beradi.
AQSHning Sent-Luis shahrida shaxmat bo‘yicha jahon elitasi ishtirokida o‘tkazilayotgan nufuzli Clutch Chess: Champions Showdown 2026 turniri o‘zining hal qiluvchi pallasiga kirdi. Umumiy mukofot jamg‘armasi 425 ming dollarni tashkil etuvchi ushbu superturnirda dunyoning to‘rt nafar eng kuchli grossmeysteri, jumladan, o‘zbekistonlik shaxmat yulduzi Javohir Sindarov ham bosh sovrin uchun bahs olib bormoqda.
Mazkur musobaqa hamyurtimiz uchun amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaradjuga qarshi bo‘lib o‘tadigan tarixiy Jahon toji matchi oldidan so‘nggi va eng mas’uliyatli sinov vazifasini o‘tamoqda.
Ikkinchi kun bahslari: Shiddatli revansh va murosasiz kurash
Turnirning ikkinchi kuni hamyurtimiz uchun ancha murakkab va dramatik voqealarga boy kechdi:
Pragnanandhaga qarshi revansh: Kunning ilk partiyasida Sindarov hindistonlik Rameshbabu Pragnanandhaga imkoniyatni boy berdi, biroq ikkinchi partiyada qora donalarda harakat qilganiga qaramay, raqibini mag‘lub etib, munosib revansh oldi;
Karuana va Nakamura bilan to‘qnashuv: Ikkinchi turda Javohir mezbonlar vakili Fabiano Karuanaga qarshi bir mag‘lubiyat va bir durang qayd etdi. Uchinchi tur doirasidagi Hikaru Nakamuraga qarshi ikkala bahsda ham durang natija qayd etildi;
Jadvaldagi holat: Ikki kunlik o‘yinlar natijasiga ko‘ra, Sindarov 8,5 ochko jamg‘arib, Karuana bilan birgalikda 2-o‘rinni bo‘lishib turibdi. Hindistonlik Pragnanandha 11 ochko bilan peshqadamlikka chiqib olgan bo‘lsa, Nakamura hisobida 8 ochko mavjud. Javohir hozircha 3 000 dollar miqdoridagi shaxsiy mukofot pulini ham naqd qilib qo‘ydi.
Qoidalar va hal qiluvchi uchinchi kun: Bitta g‘alabaning bahosi 3 ochko
Musobaqa reglamenti uning so‘nggi daqiqalarigacha yuqori intrigani ta’minlaydi:
Tezkor vaqt nazorati: Har bir ishtirokchi jami 18 tadan rapid partiya o‘tkazadi, vaqt nazorati esa 10 daqiqa va har bir yurishga 5 soniya qo‘shib berish tizimida ishlaydi;
Kundan-kunga oshuvchi ochkolar tizimi: Turnirning noyob jihati shundaki, g‘alaba uchun beriladigan ochkolar qiymati kun sayin oshib boradi: 1-kun — 1 ochko, 2-kun — 2 ochko, 3-kun esa 3 ochko etib belgilangan;
Taqdirni o‘zgartiruvchi imkoniyat: Uchinchi kunda qo‘lga kiritilgan atigi bitta g‘alaba birinchi kundagi uchta g‘alabaga tenglashadi. Bu esa hozirgi ochkolar farqini bir lahzada yo‘qqa chiqarib, istalgan grossmeysterga yakunda chempionlik shohsupasiga ko‘tarilish imkoniyatini beradi.
Sent-Luisdagi so‘nggi tur bahslari Javohir Sindarov uchun nafaqat 425 ming dollarlik sovrin jamg‘armasi, balki bo‘lajak Jahon toji to‘qnashuvi oldidan ruhiy ustunlikni qo‘lga kiritishda ulkan sinov maydoniga aylanadi.
Izohlar 0
…