«986 tasi ortda qoldi, yana 14 ta qoldi»: Portugaliyadan Krishtianu Ronalduga ishora
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu «Al Ahli»ga qarshi o‘yinda professional faoliyatidagi 986-golini urdi.
- Portugaliya milliy jamoasi futbolchining 1000 ta gollik tarixiy marraga yetishi uchun yana 14 ta gol qolganini ta'kidladi.
- 41 yoshli hujumchining goli «An Nasr»ni 1:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan qutqarib qola olmadi.
- Ronaldu mazkur uchrashuvda penaltidan unumli foydalana olmadi va dubl qayd etish imkoniyatini boy berdi.
Krishtianu Ronaldu professional faoliyatidagi 986-goliga erishdi. Portugaliya milliy jamoasi hujumchining navbatdagi natijasiga o‘ziga xos munosabat bildirib, tarixiy 1000 ta gollik marragacha yana nechta to‘p qolganini eslatdi. Biroq Ronalduning navbatdagi goli «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqara olmadi.
41 yoshli portugaliyalik yulduz Saudiya Arabistoni chempionati doirasida «Al Ahli»ga qarshi uchrashuvda raqib darvozasini ishg‘ol qilib, faoliyatidagi gollar sonini 986 taga yetkazdi. Uning jamoasi esa bahsda 1:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
Ronalduning navbatdagi goliga Portugaliya milliy jamoasining rasmiy ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi ham befarq qolmadi. Terma jamoa hujumchining tarixiy maqsadiga ishora qilib, qisqa, ammo diqqatga sazovor xabar e’lon qildi.
«986 tasi ortda qoldi. Yana 14 ta qoldi»
Portugaliya milliy jamoasining rasmiy sahifasida Ronalduning 986-goliga bag‘ishlangan xabar chop etildi.
«986 tasi ortda qoldi. Yana 14 ta qoldi», — deyiladi terma jamoa xabarida.
Bu xabar futbol muxlislariga Ronalduning professional faoliyatidagi eng katta maqsadlaridan biri — 1000 ta gollik tarixiy marra qanchalik yaqinlashganini yana bir bor eslatdi.
Hozircha portugaliyalik yulduz ushbu natijaga yetish uchun yana 14 ta gol urishi kerak. Uning yoshi va faoliyatining bu bosqichida ham yuqori saviyada to‘p tepayotgani esa mazkur marraga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirmoqda.
Ronaldu dubl qayd etishi mumkin edi, ammo penaltini boy berdi
«Al Ahli»ga qarshi uchrashuvda Ronaldu nafaqat gol urdi, balki qisqa vaqt ichida dubl qayd etish imkoniyatiga ham ega bo‘ldi.
Portugaliyalik hujumchi penaltidan foydalanish imkoniyatini qo‘lga kiritdi. Biroq uning 11 metrlik nuqtadan yo‘llagan zarbasi darvoza ustuniga tegib, maydonga qaytdi.
Shu tariqa, Ronaldu to‘rt daqiqa ichida ikkinchi golini urish imkoniyatini boy berdi. Uning uchrashuvdagi yagona goli esa «An Nasr»ni mag‘lubiyatdan qutqarish uchun yetarli bo‘lmadi — jamoa 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganini e’lon qilgan edi
Eslatib o‘tamiz, Ronaldu noyabr oyi boshida Portugaliya milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini ma’lum qilgan edi. Bundan avval uning klubdagi bosh murabbiy Jorje Jezush bilan kelishmovchiligi yuzaga kelgani haqida ham xabarlar tarqalgan.
Shunday bo‘lsa-da, Ronaldu klub darajasida gollar sonini ko‘paytirishda davom etmoqda. Endi futbol olami uning 1000 ta gollik tarixiy marraga qachon yetishiga katta qiziqish bilan qaramoqda.
986 ta gol — bu ulkan natija. Ammo Ronaldu uchun hali yana bir muhim vazifa bor: qolgan 14 ta golni urib, futbol tarixidagi eng shov-shuvli marralardan biriga yetish.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…