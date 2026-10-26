Ronalduning bahsli goli bo‘yicha yakuniy qaror: U yana bir golni o‘z hisobiga yozdirib oldi

·50·Sport
Ronalduning bahsli goli bo‘yicha yakuniy qaror: U yana bir golni o‘z hisobiga yozdirib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Pro-ligasining 11-turida «An-Nasr» va «Al-Faysali» uchrashuvida Krishtianu Ronaldu tomonidan kiritilgan bahsli gol rasman portugaliyalik futbolchi nomiga yozildi.
  • Dastlab Opta kompaniyasi ushbu vaziyatni raqib himoyachisi Andrey Jirottoning avtogoli deb qayd etgan edi.
  • Biroq Saudiya futbol federatsiyasi Hakamlar qo‘mitasi va xalqaro statistika agentliklari bilan olib borilgan muzokaralardan so‘ng, 49-daqiqadagi gol aynan Ronalduniki ekani tasdiqlandi.

Saudiya Pro-ligasining 11-turidan o‘rin olgan «An-Nasr» va «Al-Faysali» o‘rtasidagi uchrashuvda (3:1) yuz bergan bahsli vaziyat — Krishtianu Ronalduning goli atrofidagi shov-shuvlarga nihoyat chek qo‘yildi. Saudiya Arabistoni milliy terma jamoasining sobiq a’zosi, hozirda taniqli sport jurnalisti sifatida faoliyat yuritayotgan Xolid ash-Shunayf ushbu masala rasman hal qilinganini ma’lum qildi.

Uchrashuv davomida kiritilgan to‘p dastlab dunyoning yetakchi statistika markazi hisoblangan Opta tomonidan raqib himoyachisining avtogoli sifatida qayd etilgan bo‘lsa-da, mahalliy va xalqaro rasmiy tekshiruvlardan so‘ng u to‘liq portugaliyalik yulduz nomiga rasmiylashtirildi.

49-daqiqadagi ziddiyat: Videolavhalar va Opta talqini

Bahsli vaziyat ikkinchi bo‘lim boshida yuzaga keldi va katta muhokamalarga sabab bo‘ldi:

  • Joau Feliksning uzatmasi: 49-daqiqada «An-Nasr» yarimhimoyachisi Joau Feliks jarima zarbasi orqali to‘pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib berdi;

  • Ronalduning harakati: Krishtianu Ronaldu yuqoriga sakrab, to‘pni boshi bilan darvoza tomon yo‘llashga harakat qildi va to‘p to‘rga borib tushdi;

  • Opta kompaniyasining avtogol qarori: Takroriy videolavhalarda Ronaldu to‘pga aniq tegib-tegmaganini 100 foiz ilg‘ash murakkablik tug‘dirdi. Shu bois Opta tahlilchilari raqib himoyachisi Andrey Jirottoning teginishi hal qiluvchi bo‘ldi, degan xulosa bilan golni avtogol sifatida belgiladi.

Saudiya futbol federatsiyasi aralashuvi: «Masala to‘liq hal qilindi»

Vaziyatga Saudiya Arabistoni futbol federatsiyasi va Pro-liga rahbariyati zudlik bilan oydinlik kiritdi:

  • Hakamlar qo‘mitasining maxsus hisoboti: Saudiya futbol federatsiyasi Hakamlar qo‘mitasi rasmiy hisobot tayyorlab, bahsli vaziyatni sinchkovlik bilan o‘rgandi va gol muallifi aynan Krishtianu Ronaldu ekanini tasdiqladi;

  • Xalqaro platformalar bilan muloqot: Saudiya professional ligasi rahbariyati qarorni to‘liq mustahkamlash maqsadida xalqaro statistika agentliklari, xususan Opta va FIFA vakillari bilan muzokaralar olib bordi;

  • Yakuniy hukm: Xolid ash-Shunayf efirda: «Masala to‘liq hal qilindi. Gol rasman va qonuniy tarzda Krishtianu Ronaldu nomiga yozildi», deya bayonot berdi.

Bahsli vaziyat tafsilotlari

Ko‘rsatkich

Dastlabki talqin

Yakuniy rasmiy qaror

Uchrashuv va hisob

«An-Nasr» — «Al-Faysali» (3:1)

Saudiya Pro-ligasi, 11-tur

Hodisa vaqti

49-daqiqa

Ikkinchi taym boshi

Opta versiyasi

Andrey Jirotto (avtogol)

Qaror qayta ko‘rib chiqildi

Federatsiya va hakamlar xulosasi

Tekshiruv talab qilingan holat

Krishtianu Ronaldu goli

To‘p uzatuvchi (assist)

Joau Feliks (jarima to‘pi)

Hisobga olindi

Ushbu rasmiy qaror orqali Krishtianu Ronaldu chempionat to‘purarlari poygasidagi navbatdagi muhim golini o‘z hisobiga qo‘shib qo‘ydi.

Krishtianu RonalduAn-NasrSaudiya Pro-ligasiOpta
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbol tarixidagi mutlaq rekord: Ronalduning daromadi 2 milliard dollardan oshdiFutbol tarixidagi mutlaq rekord: Ronalduning daromadi 2 milliard dollardan oshdi22 oktabr 22:47Ronaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat va 981-goli haqida fikr bildirdiRonaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat va 981-goli haqida fikr bildirdi13 oktabr 07:05“Messi yoki Peleni tanlash — did masalasi, ammo men...”: Ronaldu shov-shuvli bayonot berdi“Messi yoki Peleni tanlash — did masalasi, ammo men...”: Ronaldu shov-shuvli bayonot berdi12 oktabr 21:58Ronaldu Jezush bilan janjaldan so‘ng Saudiya klubiga qanday kayfiyatda qaytdi?Ronaldu Jezush bilan janjaldan so‘ng Saudiya klubiga qanday kayfiyatda qaytdi?7 oktabr 22:176 oygacha chetlatish va jarima: Ronaldu termani tashlab ketgani uchun jazolanishi mumkin6 oygacha chetlatish va jarima: Ronaldu termani tashlab ketgani uchun jazolanishi mumkin1 oktabr 11:57Joau Feliks Krishtianu Ronalduga tarixiy gol uzatmasini berishni istashini aytdiJoau Feliks Krishtianu Ronalduga tarixiy gol uzatmasini berishni istashini aytdi27 sentabr 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi