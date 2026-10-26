Ronalduning bahsli goli bo‘yicha yakuniy qaror: U yana bir golni o‘z hisobiga yozdirib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Pro-ligasining 11-turida «An-Nasr» va «Al-Faysali» uchrashuvida Krishtianu Ronaldu tomonidan kiritilgan bahsli gol rasman portugaliyalik futbolchi nomiga yozildi.
- Dastlab Opta kompaniyasi ushbu vaziyatni raqib himoyachisi Andrey Jirottoning avtogoli deb qayd etgan edi.
- Biroq Saudiya futbol federatsiyasi Hakamlar qo‘mitasi va xalqaro statistika agentliklari bilan olib borilgan muzokaralardan so‘ng, 49-daqiqadagi gol aynan Ronalduniki ekani tasdiqlandi.
Saudiya Pro-ligasining 11-turidan o‘rin olgan «An-Nasr» va «Al-Faysali» o‘rtasidagi uchrashuvda (3:1) yuz bergan bahsli vaziyat — Krishtianu Ronalduning goli atrofidagi shov-shuvlarga nihoyat chek qo‘yildi. Saudiya Arabistoni milliy terma jamoasining sobiq a’zosi, hozirda taniqli sport jurnalisti sifatida faoliyat yuritayotgan Xolid ash-Shunayf ushbu masala rasman hal qilinganini ma’lum qildi.
Uchrashuv davomida kiritilgan to‘p dastlab dunyoning yetakchi statistika markazi hisoblangan Opta tomonidan raqib himoyachisining avtogoli sifatida qayd etilgan bo‘lsa-da, mahalliy va xalqaro rasmiy tekshiruvlardan so‘ng u to‘liq portugaliyalik yulduz nomiga rasmiylashtirildi.
49-daqiqadagi ziddiyat: Videolavhalar va Opta talqini
Bahsli vaziyat ikkinchi bo‘lim boshida yuzaga keldi va katta muhokamalarga sabab bo‘ldi:
Joau Feliksning uzatmasi: 49-daqiqada «An-Nasr» yarimhimoyachisi Joau Feliks jarima zarbasi orqali to‘pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib berdi;
Ronalduning harakati: Krishtianu Ronaldu yuqoriga sakrab, to‘pni boshi bilan darvoza tomon yo‘llashga harakat qildi va to‘p to‘rga borib tushdi;
Opta kompaniyasining avtogol qarori: Takroriy videolavhalarda Ronaldu to‘pga aniq tegib-tegmaganini 100 foiz ilg‘ash murakkablik tug‘dirdi. Shu bois Opta tahlilchilari raqib himoyachisi Andrey Jirottoning teginishi hal qiluvchi bo‘ldi, degan xulosa bilan golni avtogol sifatida belgiladi.
Saudiya futbol federatsiyasi aralashuvi: «Masala to‘liq hal qilindi»
Vaziyatga Saudiya Arabistoni futbol federatsiyasi va Pro-liga rahbariyati zudlik bilan oydinlik kiritdi:
Hakamlar qo‘mitasining maxsus hisoboti: Saudiya futbol federatsiyasi Hakamlar qo‘mitasi rasmiy hisobot tayyorlab, bahsli vaziyatni sinchkovlik bilan o‘rgandi va gol muallifi aynan Krishtianu Ronaldu ekanini tasdiqladi;
Xalqaro platformalar bilan muloqot: Saudiya professional ligasi rahbariyati qarorni to‘liq mustahkamlash maqsadida xalqaro statistika agentliklari, xususan Opta va FIFA vakillari bilan muzokaralar olib bordi;
Yakuniy hukm: Xolid ash-Shunayf efirda: «Masala to‘liq hal qilindi. Gol rasman va qonuniy tarzda Krishtianu Ronaldu nomiga yozildi», deya bayonot berdi.
Bahsli vaziyat tafsilotlari
Ko‘rsatkich
Dastlabki talqin
Yakuniy rasmiy qaror
Uchrashuv va hisob
«An-Nasr» — «Al-Faysali» (3:1)
Saudiya Pro-ligasi, 11-tur
Hodisa vaqti
49-daqiqa
Ikkinchi taym boshi
Opta versiyasi
Andrey Jirotto (avtogol)
Qaror qayta ko‘rib chiqildi
Federatsiya va hakamlar xulosasi
Tekshiruv talab qilingan holat
Krishtianu Ronaldu goli
To‘p uzatuvchi (assist)
Joau Feliks (jarima to‘pi)
Hisobga olindi
Ushbu rasmiy qaror orqali Krishtianu Ronaldu chempionat to‘purarlari poygasidagi navbatdagi muhim golini o‘z hisobiga qo‘shib qo‘ydi.
Izohlar 0
…