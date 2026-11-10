La Liga g‘olibi bashorat qilindi: “Barselona” va “Real”ning chempionlik imkoniyatlari qanday?
Ispaniya La Ligasida 12-tur uchrashuvlari ortda qolgach, nufuzli statistik portal — Opta superkompyuteri minglab simulyatsiyalar asosida joriy mavsum yakuni bo‘yicha chempionlik poygasi ehtimollarini qayta hisoblab chiqdi.
Sun’iy intellekt algoritmlariga ko‘ra, ayni paytda turnir jadvalida peshqadamlik qilayotgan Kataloniyaning «Barselona» klubi bosh sovrinni qo‘lga kiritish uchun eng asosiy da’vogar sifatida qolmoqda. Madridning amaldagi chempioni «Real» esa asosiy ta’qibchi rolida bo‘lib, ularning imkoniyati kataloniyaliklarnikidan ikki barobar kam baholandi.
Ochkolar va chempionlik ehtimoli: Opta tahlili
Superkompyuter har bir jamoaning taqvimi, o‘yin dinamikasi, hujum va mudofaa samaradorligini inobatga olgan holda sovrindorlar triosi imkoniyatlarini quyidagicha taqsimladi:
«Barselona» — 64,3 foiz: Xansi Flik shogirdlari 12 ta uchrashuvda 33 ochko jamg‘arib, jadval cho‘qqisini ishonchli tarzda egallab turibdi. Klubning barqaror o‘yini superkompyuter tomonidan mavsum chempionligi uchun 64,3 foizlik ehtimol bilan baholandi;
«Real Madrid» — 31,6 foiz: 30 ochko bilan ikkinchi o‘rinda borayotgan va peshqadamdan bor-yo‘g‘i uch ochko ortda qolayotgan «qirollik klubi»ning oltin medallarni saqlab qolish imkoniyati 31,6 foizni tashkil etdi;
«Atletiko Madrid» — 3,8 foiz: 28 ochko to‘plab, kuchli uchlikni yakunlab turgan Diyego Simeone jamoasining poygada kutilmagan sakrash yasab chempion bo‘lish ehtimoli bor-yo‘g‘i 3,8 foizga baholandi. Boshqa barcha klublarning chempionlik imkoniyati esa 1 foizdan ham past.
La Liga 12-turidan so‘ng peshqadamlar holati va Opta bashorati
O‘rin
Jamoa
Ochkolar soni (12-tur)
Chempionlik ehtimoli (Opta)
13-turdagi navbatdagi raqib
1
«Barselona»
33 ochko
64,3% (Asosiy favorit)
«Vilyarreal»
2
«Real Madrid»
30 ochko
31,6%
«Selta»
3
«Atletiko Madrid»
28 ochko
3,8%
Navbatdagi tur bahsi
13-turdagi muhim sinovlar
Chempionlik poygasidagi navbatdagi keskin burilishlar 13-tur bahslarida yuz berishi mumkin. Ushbu turda:
«Barselona» kuchli va noqulay raqib sanalgan «Vilyarreal»ga qarshi maydonga tushadi;
«Real Madrid» esa ochko yo‘qotishga haqqi bo‘lmagan holda «Selta» klubi bilan kuch sinashadi.
Bu uchrashuvlar natijasi turnir jadvalidagi 3 ochkolik farqni yanada qisqartirishi yoki kataloniyaliklarning yakkapeshqadamligini mustahkamlashi mumkin.
Izohlar 0
…