La Liga g‘olibi bashorat qilindi: “Barselona” va “Real”ning chempionlik imkoniyatlari qanday?

·7·Sport
La Liga g‘olibi bashorat qilindi: “Barselona” va “Real”ning chempionlik imkoniyatlari qanday?

Ispaniya La Ligasida 12-tur uchrashuvlari ortda qolgach, nufuzli statistik portal — Opta superkompyuteri minglab simulyatsiyalar asosida joriy mavsum yakuni bo‘yicha chempionlik poygasi ehtimollarini qayta hisoblab chiqdi.

Sun’iy intellekt algoritmlariga ko‘ra, ayni paytda turnir jadvalida peshqadamlik qilayotgan Kataloniyaning «Barselona» klubi bosh sovrinni qo‘lga kiritish uchun eng asosiy da’vogar sifatida qolmoqda. Madridning amaldagi chempioni «Real» esa asosiy ta’qibchi rolida bo‘lib, ularning imkoniyati kataloniyaliklarnikidan ikki barobar kam baholandi.

Ochkolar va chempionlik ehtimoli: Opta tahlili

Superkompyuter har bir jamoaning taqvimi, o‘yin dinamikasi, hujum va mudofaa samaradorligini inobatga olgan holda sovrindorlar triosi imkoniyatlarini quyidagicha taqsimladi:

  • «Barselona» — 64,3 foiz: Xansi Flik shogirdlari 12 ta uchrashuvda 33 ochko jamg‘arib, jadval cho‘qqisini ishonchli tarzda egallab turibdi. Klubning barqaror o‘yini superkompyuter tomonidan mavsum chempionligi uchun 64,3 foizlik ehtimol bilan baholandi;

  • «Real Madrid» — 31,6 foiz: 30 ochko bilan ikkinchi o‘rinda borayotgan va peshqadamdan bor-yo‘g‘i uch ochko ortda qolayotgan «qirollik klubi»ning oltin medallarni saqlab qolish imkoniyati 31,6 foizni tashkil etdi;

  • «Atletiko Madrid» — 3,8 foiz: 28 ochko to‘plab, kuchli uchlikni yakunlab turgan Diyego Simeone jamoasining poygada kutilmagan sakrash yasab chempion bo‘lish ehtimoli bor-yo‘g‘i 3,8 foizga baholandi. Boshqa barcha klublarning chempionlik imkoniyati esa 1 foizdan ham past.

La Liga 12-turidan so‘ng peshqadamlar holati va Opta bashorati

O‘rin

Jamoa

Ochkolar soni (12-tur)

Chempionlik ehtimoli (Opta)

13-turdagi navbatdagi raqib

1

«Barselona»

33 ochko

64,3% (Asosiy favorit)

«Vilyarreal»

2

«Real Madrid»

30 ochko

31,6%

«Selta»

3

«Atletiko Madrid»

28 ochko

3,8%

Navbatdagi tur bahsi

13-turdagi muhim sinovlar

Chempionlik poygasidagi navbatdagi keskin burilishlar 13-tur bahslarida yuz berishi mumkin. Ushbu turda:

  • «Barselona» kuchli va noqulay raqib sanalgan «Vilyarreal»ga qarshi maydonga tushadi;

  • «Real Madrid» esa ochko yo‘qotishga haqqi bo‘lmagan holda «Selta» klubi bilan kuch sinashadi.

Bu uchrashuvlar natijasi turnir jadvalidagi 3 ochkolik farqni yanada qisqartirishi yoki kataloniyaliklarning yakkapeshqadamligini mustahkamlashi mumkin.

La LigaBarselonaReal MadridOpta
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduning bahsli goli bo‘yicha yakuniy qaror: U yana bir golni o‘z hisobiga yozdirib oldiRonalduning bahsli goli bo‘yicha yakuniy qaror: U yana bir golni o‘z hisobiga yozdirib oldi26 oktabr 22:07“10 dan 10 baho beraman”: Flik “Barselona”ning chempionlik sari yurishi haqida nima dedi?“10 dan 10 baho beraman”: Flik “Barselona”ning chempionlik sari yurishi haqida nima dedi?Kecha 19:30“Bu biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi”: Laporta “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat haqida“Bu biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi”: Laporta “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat haqida27 oktabr 14:21Seriyaga chek qo‘yildi: Flik “Real”ga qarshi bahsda “Barselona”ga nima yetishmaganini aytdiSeriyaga chek qo‘yildi: Flik “Real”ga qarshi bahsda “Barselona”ga nima yetishmaganini aytdi26 oktabr 13:49“El-klasiko”da intriga qaytdi: Mourinyu “Barselona”ni qanday taslim etganini ochiqladi“El-klasiko”da intriga qaytdi: Mourinyu “Barselona”ni qanday taslim etganini ochiqladi26 oktabr 13:47«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?25 oktabr 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?