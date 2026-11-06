Ronaldu “An-Nasr”dan ketadimi? Saudiya chempioni afsonani olib qolish uchun kurash boshladi
Saudiya Arabistonining amaldagi chempioni «An-Nasr» safida to‘p surayotgan portugaliyalik to‘purar Krishtianu Ronaldu klubdagi faoliyatini yakunlash masalasini jiddiy ko‘rib chiqmoqda. 365Scores Arabic manbasiga tayangan holda Al Nassr Zone nashrining xabar berishicha, 41 yoshli hujumchi klub rahbariyatini joriy mavsum nihoyasiga yetgach jamoa bilan xayrlashishi mumkinligi haqida ogohlantirgan.
Milliy terma jamoadagi 23 yillik faoliyatiga yaqindagina yakun yasagan afsonaviy futbolchining ushbu bayonoti Saudiya futboli elitasida katta xavotir va muhokamalarga sabab bo‘ldi.
«An-Nasr»ning rejasi: Shartnomani uzaytirish yoki shohona xayrlashuv
Ar-Riyod grandi jahon sporti ramziga aylangan yetakchisini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas:
Qolishga ko‘ndirish urinishlari: «An-Nasr» rahbariyati Ronaldu bilan xayrlashishni mutlaqo istamayapti va portugaliyalik yulduzni klub bilan amaldagi kelishuvni uzaytirishga ko‘ndirish uchun faol muzokaralar olib bormoqda;
Maxsus xayrlashuv uchrashuvi: Agar tomonlar shartnomani yangilash bo‘yicha kelishuvga erisha olmasa, klub vakillari Ronalduga nisbatan yuksak ehtirom ko‘rsatgan holda chiroyli xayrlashuv marosimi hamda maxsus xayrlashuv o‘yinini tashkil etishni rejalashtirmoqda.
2023 yildan boshlangan davr va «Sporting» varianti
Krishtianu Ronalduning Osiyodagi missiyasi yakunlanishi uning keyingi manzili bo‘yicha turli taxminlarni keltirib chiqarmoqda:
Saudiyadagi 4 yillik saltanat: Afsonaviy hujumchi 2023 yilning boshidan buyon «An-Nasr» sharafini munosib himoya qilib, Saudiya Pro-ligasining global miqyosda tanilishida bosh omil bo‘ldi;
Yevropaga qaytish ehtimoli: Avvalroq tarqalgan xabarlarda Ronalduning futbolchilik karyerasini o‘zi tarbiyalangan qadrdon klubi — Lissabonning «Sporting» jamoasida yakunlashi mumkinligi haqida bir necha bor ta’kidlangan edi.
Agar 41 yoshli forvard Saudiyani tark etishga qat’iy qaror qilsa, bu nafaqat Yaqin Sharq, balki butun jahon futbol bozorida yozgi mavsumning eng qaynoq transfer voqealaridan biriga aylanishi shubhasiz.
Izohlar 0
…