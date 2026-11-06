Ronaldu “An-Nasr”dan ketadimi? Saudiya chempioni afsonani olib qolish uchun kurash boshladi

·0·Sport
Ronaldu “An-Nasr”dan ketadimi? Saudiya chempioni afsonani olib qolish uchun kurash boshladi

Saudiya Arabistonining amaldagi chempioni «An-Nasr» safida to‘p surayotgan portugaliyalik to‘purar Krishtianu Ronaldu klubdagi faoliyatini yakunlash masalasini jiddiy ko‘rib chiqmoqda. 365Scores Arabic manbasiga tayangan holda Al Nassr Zone nashrining xabar berishicha, 41 yoshli hujumchi klub rahbariyatini joriy mavsum nihoyasiga yetgach jamoa bilan xayrlashishi mumkinligi haqida ogohlantirgan.

Milliy terma jamoadagi 23 yillik faoliyatiga yaqindagina yakun yasagan afsonaviy futbolchining ushbu bayonoti Saudiya futboli elitasida katta xavotir va muhokamalarga sabab bo‘ldi.

«An-Nasr»ning rejasi: Shartnomani uzaytirish yoki shohona xayrlashuv

Ar-Riyod grandi jahon sporti ramziga aylangan yetakchisini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas:

  • Qolishga ko‘ndirish urinishlari: «An-Nasr» rahbariyati Ronaldu bilan xayrlashishni mutlaqo istamayapti va portugaliyalik yulduzni klub bilan amaldagi kelishuvni uzaytirishga ko‘ndirish uchun faol muzokaralar olib bormoqda;

  • Maxsus xayrlashuv uchrashuvi: Agar tomonlar shartnomani yangilash bo‘yicha kelishuvga erisha olmasa, klub vakillari Ronalduga nisbatan yuksak ehtirom ko‘rsatgan holda chiroyli xayrlashuv marosimi hamda maxsus xayrlashuv o‘yinini tashkil etishni rejalashtirmoqda.

2023 yildan boshlangan davr va «Sporting» varianti

Krishtianu Ronalduning Osiyodagi missiyasi yakunlanishi uning keyingi manzili bo‘yicha turli taxminlarni keltirib chiqarmoqda:

  • Saudiyadagi 4 yillik saltanat: Afsonaviy hujumchi 2023 yilning boshidan buyon «An-Nasr» sharafini munosib himoya qilib, Saudiya Pro-ligasining global miqyosda tanilishida bosh omil bo‘ldi;

  • Yevropaga qaytish ehtimoli: Avvalroq tarqalgan xabarlarda Ronalduning futbolchilik karyerasini o‘zi tarbiyalangan qadrdon klubi — Lissabonning «Sporting» jamoasida yakunlashi mumkinligi haqida bir necha bor ta’kidlangan edi.

Agar 41 yoshli forvard Saudiyani tark etishga qat’iy qaror qilsa, bu nafaqat Yaqin Sharq, balki butun jahon futbol bozorida yozgi mavsumning eng qaynoq transfer voqealaridan biriga aylanishi shubhasiz.

Krishtianu RonalduAn-NasrSaudiya Pro-ligasiSporting
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduning bahsli goli bo‘yicha yakuniy qaror: U yana bir golni o‘z hisobiga yozdirib oldiRonalduning bahsli goli bo‘yicha yakuniy qaror: U yana bir golni o‘z hisobiga yozdirib oldi26 oktabr 22:07Ronaldudan dahshatli het-trik: “An Nasr” 8 ta gol urilgan o‘yinda g‘alaba qozondiRonaldudan dahshatli het-trik: “An Nasr” 8 ta gol urilgan o‘yinda g‘alaba qozondi30 oktabr 07:00Ronalduning butun dunyoni yig‘latgan vidolashuv nutqi: Portugaliya xalqiga yurak so‘zlariRonalduning butun dunyoni yig‘latgan vidolashuv nutqi: Portugaliya xalqiga yurak so‘zlariKecha 18:15Toshkentga kelmagan Krishtianu Ronaldu “An-Nasr”ning yirik g‘alabasi haqida nima dedi?Toshkentga kelmagan Krishtianu Ronaldu “An-Nasr”ning yirik g‘alabasi haqida nima dedi?3 noyabr 07:18“An-Nasr” Toshkentga yetib keldi: Ronaldu va 2 yulduz nega “Paxtakor”ga qarshi o‘ynamaydi?“An-Nasr” Toshkentga yetib keldi: Ronaldu va 2 yulduz nega “Paxtakor”ga qarshi o‘ynamaydi?31 oktabr 23:18Aleksandr Usik nima uchun Krishtianu Ronalduning ashaddiy muxlisiga aylandi?Aleksandr Usik nima uchun Krishtianu Ronalduning ashaddiy muxlisiga aylandi?31 oktabr 20:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi