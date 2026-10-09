Krishtianu Ronalduning onasi o‘g‘lining Portugaliyada qadrlanmayotganidan xafaligini ochiq aytdi

·12·Dunyo
Krishtianu Ronalduning onasi o‘g‘lining Portugaliyada qadrlanmayotganidan xafaligini ochiq aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronalduning onasi Dolores Aveyru, o‘g‘lining Portugaliya futboli uchun qilgan katta xizmatlariga qaramay, mamlakatda munosib e’tirof etilmayotganidan noroziligini bildirdi.
  • Uning so‘zlariga ko‘ra, Ronalduning terma jamoani muddatidan oldin tark etishi uning uchun shok bo‘lgan va bu holatda u biroz yig‘lagan.
  • Dolores Aveyru, o‘g‘li doimo mamlakat qahramoni bo‘lganini ta’kidlab, uning Portugaliya terma jamoasini tark etish niyati yo‘qligini qo‘shimcha qildi.

Portugaliya terma jamoasi sardori Krishtianu Ronalduning onasi Dolores Aveyru o‘g‘liga mamlakatda ko‘rsatilayotgan munosabatdan norozi ekanini bildirdi. Uning fikricha, futbolchi Portugaliya futboli uchun katta xizmatlar qilgan bo‘lsa-da, munosib e’tirof etilmagan. Bu haqda u “TV7 Dias” nashriga bergan intervyusida aytib o‘tdi.

“Men xafa bo‘ldim, bu tabiiy. Bu men uchun shok bo‘ldi. O‘g‘lim terma jamoani old eshikdan chiqib tark etishi mumkin edi, ammo u orqa eshikdan chiqib ketdi. Men biroz yig‘ladim. U bilan telefonda gaplashganimizda, unga tinchlanishni aytdim. Lekin u o‘z qarorini qabul qildi. Shunday bo‘lsa-da, u Portugaliya uchun juda ko‘p ish qildi. U doimo mamlakat qahramoni bo‘lgan, ammo munosib darajada qadrlanmadi”, — dedi Aveyru.

Avvalroq Ronaldu terma jamoa yig‘inini muddatidan oldin tark etgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Futbolchining aytishicha, bunga bosh murabbiy Roberto Martines unga bergan va’dasini ikki marta bajarmagani sabab bo‘lgan.Ronaldu Millatlar ligasi doirasida Uelsga qarshi bahsda maydonga tushib, Portugaliyaning 1:0 hisobidagi g‘alabasiga guvoh bo‘lgan. Biroq Norvegiyaga qarshi 2:1 hisobida yakunlangan uchrashuvda zaxirada qolgan.

Futbolchining so‘zlariga ko‘ra, dastlab uning Norvegiyaga qarshi o‘yinda qatnashishi rejalashtirilmagan. Keyinchalik murabbiy undan uchrashuvning 30-daqiqasida maydonga tushishga tayyor turishni so‘rab, isinishga yuborgan. Ammo Ronaldu o‘yin davomida zaxirada qolgan. Uning fikricha, murabbiy bu vaziyatni uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida izohlashi kerak edi, biroq bunday qilmagan.

Shunga qaramay, Ronaldu Portugaliya terma jamoasini tark etish niyati yo‘qligini bildirgan. U hatto Portugaliya futbol federatsiyasi intizomiy chora qo‘llagan taqdirda ham terma jamoaga chaqirilishi mumkinligini aytgan.

Krishtianu RonalduDolores AveyruPortugaliya terma jamoasiRoberto Martines
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdiRonalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdiKecha 23:41Ronaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdiRonaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdi7 oktabr 07:15Ronaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lumRonaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lum6 oktabr 06:37Pirs Morgan Xorxe Xezuzni portugaliyalik Ten Hag deb atadiPirs Morgan Xorxe Xezuzni portugaliyalik Ten Hag deb atadi5 oktabr 19:55Ronalduning 7 raqami boshqa futbolchiga beriladimi? Portugaliyada Ronaldu sabab namoyishlar avj olmoqda (video)Ronalduning 7 raqami boshqa futbolchiga beriladimi? Portugaliyada Ronaldu sabab namoyishlar avj olmoqda (video)3 oktabr 16:08Rio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardiRio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardi2 oktabr 18:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?