Ronaldudan dahshatli het-trik: “An Nasr” 8 ta gol urilgan o‘yinda g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistoni Pro-ligasining 12-turida «An Nasr» klubi «Al Xolud» ustidan 5:3 hisobida g‘alaba qozondi.
- Krishtianu Ronaldu ikkinchi bo‘limda 15 daqiqa ichida het-trik qayd etib, faoliyatidagi rasmiy gollari sonini 985 taga yetkazdi.
- Ushbu bahsda Joau Feliks jamoadoshlariga 4 ta golli uzatma berib, g‘alabaga katta hissa qo‘shdi.
- «Al Qodisiya» esa «Ar Riyod» ustidan 6:0 hisobida g‘alaba qozonib, to‘plar nisbati evaziga turnir jadvalida peshqadamga aylandi.
Saudiya Arabistoni Pro-ligasining 12-turidan o‘rin olgan uchrashuvlar muxlislarga haqiqiy gollar shousini taqdim etdi. Turning markaziy qarama-qarshiliklaridan birida Riyozning «An Nasr» klubi o‘z maydonida «Al Xolud»ni qabul qilib, 8 ta gol qayd etilgan dramatik bahsda 5:3 hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirdi.
Uchrashuvning bosh qahramoniga aylangan portugaliyalik superyulduz Krishtianu Ronaldu ikkinchi bo‘limda bor-yo‘g‘i 15 daqiqa ichida raqib darvozasiga 3 ta to‘p kiritib, futbol tarixidagi mutlaq rekord sari navbatdagi ulkan qadamni tashladi.
Ronalduning benefisi va Feliksning assistlar rekordi
«An Nasr» va «Al Xolud» o‘rtasidagi bahs keskin va murosasiz kurashlar ostida o‘tdi:
Birinchi bo‘limdagi keskinlik: Mehmonlardan Domingesh 16-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, Angelo (24) va Sadio Mane (38) riyozliklarni oldinga olib chiqdi. Biroq tanaffus arafasida Essomba muvozanatni tikladi — 2:2;
15 daqiqalik «bo‘ron»: Ikkinchi bo‘limda sahnaga Krishtianu Ronaldu chiqdi. Hujumchi 66, 72 va 81-daqiqalarda ketma-ket to‘p kiritib, het-trik qayd etdi va o‘yin taqdirini hal qildi;
Joau Feliksning mahorati: Portugaliyalik yarimhimoyachi Joau Feliks ushbu bahsda jamoadoshlariga naq 4 ta samarali golli uzatma yetkazib berib, g‘alabaning asosiy ijodkorlaridan biriga aylandi;
985-gol va 1000 lik marra: Mazkur uchta goldan so‘ng Ronalduning faoliyati davomidagi rasmiy gollari soni 985 taga yetdi. Futbol tarixidagi aqlbovar qilmas 1 000 talik marraga endi bor-yo‘g‘i 15 ta gol qoldi.
«Al Qodisiya»dan yirik tor-mor va Pro-ligada yangi peshqadam
Turning yana bir uchrashuvi turnir jadvalining yuqori qismida jiddiy o‘zgarish yasadi:
«Ar Riyod» maydonida 6:0: Safarda harakat qilgan «Al Qodisiya» klubi mezbonlar darvozasiga javobsiz 6 ta gol urdi;
Reyndersdan het-trik: G‘oliblar safida Reynders (18, 56, 86) uchta gol urib, kunning ikkinchi het-trik muallifi bo‘ldi. Shuningdek, Salim (37), Muhammad (67) va Kiniones (87) o‘z hisoblariga bittadan to‘p yozdirib qo‘yishdi;
Turnir jadvalidagi vaziyat: Ushbu yirik g‘alabadan so‘ng «Al Qodisiya» to‘plar nisbatiga ko‘ra «An Nasr»ni ortda qoldirib (har ikki jamoada 28 tadan ochko), Saudiya Pro-ligasi peshqadamiga aylanib oldi.
Saudiya chempionatida chempionlik poygasi har qachongidan ham shiddatli tus olmoqda, Ronalduning faoliyatidagi 1 000-gol sari yurishi esa dunyo futbolining diqqat markazida qolishda davom etadi.
Izohlar 0
…