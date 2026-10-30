Ronaldudan dahshatli het-trik: “An Nasr” 8 ta gol urilgan o‘yinda g‘alaba qozondi

·91·Sport
Ronaldudan dahshatli het-trik: “An Nasr” 8 ta gol urilgan o‘yinda g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistoni Pro-ligasining 12-turida «An Nasr» klubi «Al Xolud» ustidan 5:3 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Krishtianu Ronaldu ikkinchi bo‘limda 15 daqiqa ichida het-trik qayd etib, faoliyatidagi rasmiy gollari sonini 985 taga yetkazdi.
  • Ushbu bahsda Joau Feliks jamoadoshlariga 4 ta golli uzatma berib, g‘alabaga katta hissa qo‘shdi.
  • «Al Qodisiya» esa «Ar Riyod» ustidan 6:0 hisobida g‘alaba qozonib, to‘plar nisbati evaziga turnir jadvalida peshqadamga aylandi.

Saudiya Arabistoni Pro-ligasining 12-turidan o‘rin olgan uchrashuvlar muxlislarga haqiqiy gollar shousini taqdim etdi. Turning markaziy qarama-qarshiliklaridan birida Riyozning «An Nasr» klubi o‘z maydonida «Al Xolud»ni qabul qilib, 8 ta gol qayd etilgan dramatik bahsda 5:3 hisobida irodali g‘alabani rasmiylashtirdi.

Uchrashuvning bosh qahramoniga aylangan portugaliyalik superyulduz Krishtianu Ronaldu ikkinchi bo‘limda bor-yo‘g‘i 15 daqiqa ichida raqib darvozasiga 3 ta to‘p kiritib, futbol tarixidagi mutlaq rekord sari navbatdagi ulkan qadamni tashladi.

Ronalduning benefisi va Feliksning assistlar rekordi

«An Nasr» va «Al Xolud» o‘rtasidagi bahs keskin va murosasiz kurashlar ostida o‘tdi:

  • Birinchi bo‘limdagi keskinlik: Mehmonlardan Domingesh 16-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, Angelo (24) va Sadio Mane (38) riyozliklarni oldinga olib chiqdi. Biroq tanaffus arafasida Essomba muvozanatni tikladi — 2:2;

  • 15 daqiqalik «bo‘ron»: Ikkinchi bo‘limda sahnaga Krishtianu Ronaldu chiqdi. Hujumchi 66, 72 va 81-daqiqalarda ketma-ket to‘p kiritib, het-trik qayd etdi va o‘yin taqdirini hal qildi;

  • Joau Feliksning mahorati: Portugaliyalik yarimhimoyachi Joau Feliks ushbu bahsda jamoadoshlariga naq 4 ta samarali golli uzatma yetkazib berib, g‘alabaning asosiy ijodkorlaridan biriga aylandi;

  • 985-gol va 1000 lik marra: Mazkur uchta goldan so‘ng Ronalduning faoliyati davomidagi rasmiy gollari soni 985 taga yetdi. Futbol tarixidagi aqlbovar qilmas 1 000 talik marraga endi bor-yo‘g‘i 15 ta gol qoldi.

«Al Qodisiya»dan yirik tor-mor va Pro-ligada yangi peshqadam

Turning yana bir uchrashuvi turnir jadvalining yuqori qismida jiddiy o‘zgarish yasadi:

  • «Ar Riyod» maydonida 6:0: Safarda harakat qilgan «Al Qodisiya» klubi mezbonlar darvozasiga javobsiz 6 ta gol urdi;

  • Reyndersdan het-trik: G‘oliblar safida Reynders (18, 56, 86) uchta gol urib, kunning ikkinchi het-trik muallifi bo‘ldi. Shuningdek, Salim (37), Muhammad (67) va Kiniones (87) o‘z hisoblariga bittadan to‘p yozdirib qo‘yishdi;

  • Turnir jadvalidagi vaziyat: Ushbu yirik g‘alabadan so‘ng «Al Qodisiya» to‘plar nisbatiga ko‘ra «An Nasr»ni ortda qoldirib (har ikki jamoada 28 tadan ochko), Saudiya Pro-ligasi peshqadamiga aylanib oldi.

Saudiya chempionatida chempionlik poygasi har qachongidan ham shiddatli tus olmoqda, Ronalduning faoliyatidagi 1 000-gol sari yurishi esa dunyo futbolining diqqat markazida qolishda davom etadi.

Krishtianu RonalduAn NasrSaudiya Pro-ligasiAl Qodisiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduning bahsli goli bo‘yicha yakuniy qaror: U yana bir golni o‘z hisobiga yozdirib oldiRonalduning bahsli goli bo‘yicha yakuniy qaror: U yana bir golni o‘z hisobiga yozdirib oldi26 oktabr 22:07“Paxtakor”ga qarshi: Ronaldu Toshkentga rekord darajadagi sport formasida kelmoqda“Paxtakor”ga qarshi: Ronaldu Toshkentga rekord darajadagi sport formasida kelmoqdaBugun 07:08FIFA va Saudiya ligasi bahsiga nuqta qo‘yildi: Ronalduning bahsli goli rasman qayd etildiFIFA va Saudiya ligasi bahsiga nuqta qo‘yildi: Ronalduning bahsli goli rasman qayd etildiKecha 22:58Emilian Karas «Al Qodisiya» bilan o‘yin taqdirini o‘zgartirgan taktik qaror haqida gapirdiEmilian Karas «Al Qodisiya» bilan o‘yin taqdirini o‘zgartirgan taktik qaror haqida gapirdi13 oktabr 10:32«Paxtakor» - «Al Qodisiya» o‘yinida kiritilgan gollarni tomosha qiling«Paxtakor» - «Al Qodisiya» o‘yinida kiritilgan gollarni tomosha qiling13 oktabr 00:14«Paxtakor» OCHLda «Al Qodisiya» bilan durang o‘ynadi«Paxtakor» OCHLda «Al Qodisiya» bilan durang o‘ynadi12 oktabr 21:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi