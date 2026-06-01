Xabi Alonso will Real Madrid-Star zum FC Chelsea holen

Der Transfermarkt im europäischen Fußball läuft heiß, und die Gerüchte um den FC Chelsea stehen im Mittelpunkt. Der neu ernannte Chelsea-Trainer Xabi Alonso hat begonnen, den Kader für die kommende Saison an seine taktischen Vorstellungen anzupassen. Der spanische Fachmann möchte das Team verstärken, indem er Talente, denen er bereits vertraut hat, zum Londoner Superclub holt.

Für Fans des englischen Fußballs ist das eine echte Überraschung! Bleiben Sie dran, während wir Ihnen den Star von Real Madrid vorstellen, den Xabi Alonso persönlich an der Stamford Bridge sehen möchte, sowie die astronomische Ablösesumme und die beeindruckenden Statistiken des jungen Talents!

Alonsos Hauptziel: Ein türkisches Genie in London?!

Renommiert Goal berichtet, dass Xabi Alonso aktiv die Verpflichtung von Arda Güler vorantreibt, der derzeit bei Real Madrid mit brillanten Leistungen überzeugt. Der spanische Trainer möchte bei seinem neuen Arbeitgeber wieder mit seinem ehemaligen Schützling zusammenarbeiten. Die Chelsea-Führung unterstützt dieses Projekt voll und ganz und zeigt großes Interesse an einem Transfer des türkischen Spielers.

Dieser Transfer wird jedoch kein Selbstläufer:

Die harte Haltung Madrids: Die 'Königlichen' wollen den 21-jährigen Ausnahmemittelfeldspieler keinesfalls ziehen lassen. Sollten die Londoner Güler verpflichten wollen, verlangt Madrid eine Ablösesumme von mindestens 100 Millionen Euro. Marktwert und beeindruckende Statistiken von Arda Güler

Durch seine Leistungen in dieser Saison ist Arda nicht nur zum Liebling der Fans, sondern auch des Transfermarktes geworden. Das renommierte Portal

Transfermarkt schätzt den Marktwert des jungen Stars aktuell auf 90 Millionen Euro. Seine Produktivität im Trikot von Real Madrid in dieser Saison ist in der folgenden Tabelle dargestellt: Wettbewerbsteilnahme

Erzielte Tore

Assists Gesamteinfluss Gesamt in allen Wettbewerben 50 Spiele 6 Tore 14 Assists Er zeichnete sich als einer der gefährlichsten und kreativsten Offensivspieler des Teams aus. Es ist offensichtlich, dass Xabi Alonso die besten Spieler auswählt, um bei Chelsea ein neues Imperium aufzubauen. Sollte dieser Transfer gelingen, könnte die Premier League in der nächsten Saison eine echte Revolution erleben. Was meint ihr, liebe Fußballfans: Sollte Arda Güler zu Chelsea wechseln oder bei Real Madrid bleiben?

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