Usbekische Nationalmannschaft verliert Testspiel gegen Kanada

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Usbekische Nationalmannschaft verliert Testspiel gegen Kanada

Die usbekische Nationalmannschaft, die sich intensiv auf ihre historische erste Teilnahme an der WM-Endrunde vorbereitet, hat ihr erstes Testspiel in Übersee absolviert. Unter der Leitung des berühmten italienischen Trainers Fabio Cannavaro trat unser Team gegen den starken nordamerikanischen Vertreter Kanada an.

In einer intensiven und umkämpften Partie mussten sich unsere Landsleute mit 0:2 geschlagen geben. Während die erste Halbzeit auf beiden Seiten von Anspannung geprägt war, fielen keine Tore. In der zweiten Hälfte nutzten die Gastgeber ihre Chancen: Jonathan Osorio brachte Kanada in der 58. Minute in Führung, und in der Nachspielzeit (90+1') erhöhte Jayden Nelson auf den Endstand.

Es ist anzumerken, dass unsere Auswahl während des Spiels mehrere gefährliche Situationen kreierte, um auszugleichen, jedoch fehlte es beim letzten Abschluss an der nötigen Präzision.

Nachfolgend finden Sie den detaillierten Spielbericht und die vollständigen Aufstellungen dieser interessanten Testpartie:

Freundschaftsspiel

Kanada — Usbekistan 2:0

  • Tore: Jonathan Osorio 58, Jayden Nelson 90+1.

  • Kanada: Maxime Crépeau (Dayne St. Clair, 46), Alistair Johnston (Tani Oluwaseyi, 46), Stephen Eustáquio (Jonathan Osorio, 46), Ismaël Koné (Nathan Saliba, 46), Cyle Larin (Ralph Priso, 46), Jonathan David (Promise David, 70), Liam Millar (Jayden Nelson, 46), Derek Cornelius (Alfie Jones, 70), Moïse Bombito (Luc De Fougerolles, 31), Tajon Buchanan (Mathieu Choinière, 46), Richie Laryea (Niko Sigur, 31).

  • Usbekistan: Abduvohid Nematov, Abdukodir Khusanov, Farrukh Sayfiev (Igor Sergeev, 84), Rustam Ashurmatov, Otabek Shukurov (Akmal Mozgovoy, 70), Odil Hamrobekov (Sherzod Esanov, 84), Oston Urunov (Aziz Amonov, 70), Sherzod Nasrullaev, Eldor Shomurodov, Abdulla Abdullaev (Jahongir Urozov, 70), Aziz Ganiev (Abbosbek Fayzullaev, 22).

  • Gelbe Karten: Azizjon Ganiev (2), Farrukh Sayfiev (9) — Liam Millar (40), Derek Cornelius (43).

Zukünftige Pläne: Obwohl das erste Testspiel verloren ging, liefern Spiele gegen so starke Gegner dem Trainerstab wichtige Erkenntnisse, um an Schwächen zu arbeiten und den Kader für die WM noch widerstandsfähiger zu formen. Die nächste große Prüfung steht für unsere Nationalmannschaft am 8. Juni gegen einen der Giganten des Weltfußballs an — Niederlande Wir wünschen unseren Vertretern ein starkes Spiel und viel Erfolg für die kommende Begegnung!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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