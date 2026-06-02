Tchouameni spricht über Konflikte in der Kabine von Real Madrid

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Tchouameni spricht über Konflikte in der Kabine von Real Madrid

Real Madrid-Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni hat auf die jüngsten Berichte über interne Unstimmigkeiten im Team reagiert und die schwerwiegenden Vorwürfe zurückgewiesen. Während einer Pressekonferenz im Trainingslager der französischen Nationalmannschaft betonte der Spieler, dass viele der in der Presse verbreiteten Informationen haltlos seien. Dies berichtet Goal.com .

Anfang Mai kam es während eines Trainings von Real Madrid zu einem heftigen Streit zwischen Tchouameni und Fede Valverde. Die Situation soll so eskaliert sein, dass Valverde mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Obwohl der Verein offiziell erklärte, der Uruguayer sei versehentlich gegen einen Tisch gestoßen, interpretierten die Medien dies als Folge einer Schlägerei.

Tchouameni wies die Berichte über eine Kabinenschlägerei zurück und erklärte: „Ich habe gelesen, dass ich ihn angeblich geschlagen haben soll. Das ist völlig falsch. Bei einem Verein wie Real Madrid sorgt jeder Vorfall für großes Aufsehen, aber in der Presse ist viel Unsinn verbreitet worden. Das Wichtigste ist, dass der Verein weiß, was passiert ist.“

Berichten zufolge hat der Verein beide Spieler wegen dieses Vorfalls mit einer Geldstrafe von jeweils 500.000 Euro belegt. Dennoch betonte der 26-jährige Mittelfeldspieler, dass es keine Feindseligkeit zwischen ihm und Valverde gebe und ihr Ziel darin bestehe, neue Titel mit Real Madrid zu gewinnen.

Zuvor gab es Gerüchte, dass einer der Spieler den Verein in der Sommer-Transferperiode verlassen könnte, um das Mannschaftsklima zu wahren. Tchouameni beendete diese Spekulationen jedoch und betonte, dass sein Verhältnis zu Fede in Ordnung sei und er sich voll auf die kommenden Wettbewerbe konzentriere.

Real MadridAurelien TchouameniFede ValverdeLa LigaFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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