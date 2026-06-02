Bitcoin-Preis fällt auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten

Am Dienstag fiel der Bitcoin-Preis auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten und setzte damit den Trend fort, dass sich der Kryptowährungsmarkt von den traditionellen Börsen entkoppelt. Laut TradingView-Daten sank der Preis von Bitcoin (BTC) an der Börse Coinbase auf 70.023 USD, den niedrigsten Stand seit dem 7. April. Der tägliche Rückgang überstieg 4 %, während die wöchentlichen Verluste 8 % erreichten. Dies berichtet Cointelegraph.com .

Während der Kryptomarkt rückläufig ist, zeigen die US-Aktienmärkte ein gegenteiliges Wachstum. Am Montag überschritt der S&P 500-Index die Marke von 7.600 Punkten und erreichte ein Rekordhoch, während der technologielastige Nasdaq-Index auf über 27.000 Punkte stieg. Andri Fauzan Adziima, Forschungsleiter beim Bitrue Research Institute, betonte, dass Bitcoin derzeit der einzige große Vermögenswert in einer Kontraktionsphase sei.

Experten der Analyseplattform Santiment sind der Meinung, dass es für Händler immer schwieriger wird, die Divergenz zwischen traditionellen Aktien und Krypto zu ignorieren. Investoren bevorzugen Aktien gegenüber alternativen Vermögenswerten wie Bitcoin und Altcoins. Dies führt dazu, dass Kapital aus dem Kryptomarkt in den Aktienmarkt abfließt.

Santiment merkte jedoch an, dass dieser Zustand nicht ewig anhalten wird und dass das Gerede in den Medien über die Dominanz von Aktien oft ein Signal für eine Marktwende ist. Derzeit nähert sich Bitcoin dem Widerstandsniveau des 200-Wochen-Exponential Moving Average (EMA) bei etwa 69.000 USD.