Bayern München könnte überraschenden Transfer tätigen

Der FC Bayern München steht kurz vor einem überraschenden Transfer in diesem Sommer. Laut dem renommierten Insider Fabrizio Romano haben sich die deutschen Giganten nach dem geplatzten Transfer von Anthony Gordon auf PSV-Stürmer Ismael Saibari konzentriert. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Berichten zufolge haben die Verhandlungen zwischen Bayern und Saibari bereits begonnen. Der marokkanische Spieler zeigt großes Interesse an einem Wechsel nach München in diesem Sommer. Derzeit wartet der Spieler auf die Festlegung der Ablösesumme durch die PSV-Führung. Neben Bayern konkurrieren auch Galatasaray und Paris Saint-Germain um Ismael Saibari.

Die Bayern-Führung sucht einen vielseitigen Spieler zur Verstärkung der Offensive. Sie benötigen einen Akteur, der sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum Harry Kane entlasten kann. Zuvor hatte sich Anthony Gordon, der als Hauptkandidat für diese Rolle galt, für einen Wechsel zum FC Barcelona für 80 Millionen Euro entschieden.

Ismael Saibari hat mit seiner Technik, Dynamik und Torgefährlichkeit das Interesse von Bayern-Sportdirektor Max Eberl geweckt. Im Champions-League-Gruppenspiel zwischen PSV und Bayern Ende Januar war es Saibari, der den Ausgleich gegen die Münchner erzielte.