Robinhood erschließt kanadischen Markt mit 180-Millionen-Dollar-Übernahme von WonderFi

Die Aktien- und Kryptowährungs-Handelsplattform Robinhood ist offiziell in den kanadischen Markt eingetreten, indem sie das lokale Technologieunternehmen WonderFi in einem Aktiendeal im Wert von 180 Millionen USD übernommen hat. Durch diese Akquisition hat sich Robinhood die notwendigen Lizenzen und behördlichen Genehmigungen im Land gesichert, berichtet Cointelegraph.com berichtet. .

Laut einer am Montag veröffentlichten Erklärung werden Bitbuy und Coinsquare, die als Kanadas größte Krypto-Börsen gelten, nun unter der Marke Robinhood firmieren. Daten von WonderFi zufolge erwirtschafteten diese Plattformen im Jahr 2025 einen Gesamtumsatz von 49,8 Millionen USD. Johann Kerbrat, Leiter von Robinhood Crypto, lobte die Erfahrung von WonderFi bei der Verwaltung regulierter Plattformen und bezeichnete das Unternehmen als idealen Partner, um die Mission in Kanada zu beschleunigen.

Analysen von Triple A zufolge besitzen etwa 4,1 % der Kanadier Bitcoin und andere Krypto-Assets. Prognosen von Grand View Research zufolge ist der kanadische Kryptomarkt die am schnellsten wachsende Region in Nordamerika, wobei der Gesamtumsatz bis 2033 voraussichtlich 1 Milliarde USD übersteigen wird. Im Rahmen der Vereinbarung bleiben die Mitarbeiter und das Management von WonderFi an Bord, und Robinhood gewinnt rund 300.000 neue Kunden hinzu.

Robinhood trat 2018 in den US-Kryptomarkt ein. Das Unternehmen hat seine Aktivitäten in letzter Zeit ausgeweitet und im Februar ein Layer-2-Testnetzwerk auf der Ethereum-Blockchain gestartet. CEO Vlad Tenev gab bekannt, dass das Netzwerk in der ersten Woche bereits 4 Millionen Transaktionen verarbeitet hat.