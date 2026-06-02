Yan Diomande könnte PSG Liverpool und Bayern vorziehen

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Yan Diomande könnte PSG Liverpool und Bayern vorziehen

Liverpool und Bayern könnten im Rennen um den Transfer von Yan Diomande das Nachsehen haben. Laut Foot Mercato bevorzugt der Stürmer von RB Leipzig derzeit einen Wechsel zu Paris Saint-Germain. Das ivorische Talent soll grünes Licht für einen Wechsel zum Pariser Club im Sommer-Transferfenster gegeben haben. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Dieses Signal hat den französischen Meister dazu veranlasst, den Kampf um den Bundesliga-Star zu intensivieren. Berichten zufolge haben sich Vertreter beider Vereine mehrfach getroffen, um die Transferbedingungen zu besprechen. Das Hauptproblem bleibt jedoch der Preis: PSG ist noch nicht bereit, die geforderten 100 Millionen Euro für den Spieler zu zahlen, der noch bis 2030 unter Vertrag steht.

Die Führung von RB Leipzig möchte ihren Star nicht unter Wert verkaufen. Club-Direktor Oliver Mintzlaff betonte in einem Interview im Januar, dass man den Spieler nach nur einer Saison nicht ziehen lassen werde, selbst Angebote von 80-90 Millionen Euro würden daran nichts ändern. Yan Diomande erwähnte ebenfalls in einem Interview im Mai, dass er in Leipzig glücklich sei.

Dass RB Leipzig in der Bundesliga den dritten Platz belegt und sich für die Champions League qualifiziert hat, verringert die Transferwahrscheinlichkeit etwas. Hätte der Verein den prestigeträchtigen Wettbewerb verpasst, wäre man möglicherweise aus finanziellem Druck gezwungen gewesen, den Spieler zu verkaufen. Nun hängt alles von einem konkreten Angebot von PSG ab.

Zudem hängt das Interesse von PSG an Yan Diomande mit der Zukunft von Flügelspieler Bradley Barcola zusammen. Sollte Barcola den Verein verlassen, wären die Pariser bereit, 100 Millionen Euro für Diomande zu investieren. Interessanterweise beobachtet auch Bayern die Situation um Barcola genau.

Yan DiomandePSGRB LeipzigTransferFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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