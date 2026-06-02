Ghana gibt den endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft bekannt

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Ghana gibt den endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft bekannt

Während die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika näher rückt, geben die teilnehmenden Nationalmannschaften ihre Kader bekannt. Gestern präsentierte der ghanaische Nationaltrainer Carlos Queiroz die endgültige Liste der Spieler, die das Land bei der Weltmeisterschaft vertreten werden.

Die „Black Stars“ reisen mit einem schlagkräftigen Kader zur Weltmeisterschaft, der einige der talentiertesten und schnellsten Stars aus den europäischen Top-Ligen vereint.

Hier ist der vollständige Kader, der Ghana bei der kommenden Weltmeisterschaft vertreten wird:

Torhüter

Im Tor stehen zuverlässige Schlussleute, die sowohl in lokalen als auch in europäischen Teams beständige Leistungen zeigen:

  • Benjamin Asare (Hearts of Oak)

  • Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen)

  • Joseph Anang (St. Patrick's Athletic)

Abwehr

Die Abwehrreihe besteht aus physisch starken Spielern, die in den höchsten Ligen Frankreichs und Spaniens gestählt wurden:

  • Baba Abdul-Rahman (PAOK)

  • Gideon Mensah (Auxerre)

  • Marvin Senaya (Auxerre)

  • Alidu Seidu (Rennes)

  • Abdul Mumin (Rayo Vallecano)

  • Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir)

  • Jonas Adjetey (Wolfsburg)

  • Kojo Peprah Oppong (Nizza)

Mittelfeld

Das Herzstück des Teams ist erfahren und kreativ. Von Stars wie Thomas Partey und Abdul Fatawu wird erwartet, dass sie eine Schlüsselrolle spielen:

  • Elisha Owusu (Auxerre)

  • Thomas Partey (Villarreal)

  • Kwasi Sibo (Oviedo)

  • Augustine Boakye (Saint-Etienne)

  • Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland)

  • Abdul Fatawu Issahaku (Leicester)

  • Kamaldeen Sulemana (Atalanta)

Stürmer

Ghanas Angriff kann jede Verteidigung in Angst und Schrecken versetzen, da er schnelle Stürmer vereint, die ihre Torgefährlichkeit in der Premier League und La Liga unter Beweis gestellt haben:

  • Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah)

  • Ernest Nuamah (Lyon)

  • Antoine Semenyo (Manchester City)

  • Brandon Thomas-Asante (Coventry)

  • Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen)

  • Inaki Williams (Athletic)

  • Jordan Ayew (Leicester)

Gruppensituation: Zur Erinnerung: Die Schützlinge von Carlos Queiroz wurden bei der kommenden Weltmeisterschaft in eine schwierige Gruppe gelost. Die afrikanischen Vertreter werden in intensiven Duellen gegen Panama, einen der Giganten des Weltfußballs, England sowie das erfahrene Kroatien um den Einzug in die K.-o.-Runde kämpfen. Wir wünschen den „Black Stars“ viel Erfolg!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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