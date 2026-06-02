Cristiano Ronaldo im Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft angekommen

Die lebende Legende des Fußballs, Al-Nassr-Profi und Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo, steht wieder einmal im Rampenlicht. Der erfahrene Stürmer gab über seine offiziellen Social-Media-Kanäle bekannt, dass er sich vor der in Nordamerika stattfindenden FIFA WM 2026 bei der Nationalmannschaft eingefunden hat.

Ronaldo bereitet sich intensiv auf die Weltmeisterschaft in Kanada, den USA und Mexiko vor und postete ein neues Foto im Trikot der Nationalmannschaft mit der begeisterten Bildunterschrift: „Mission: Weltmeisterschaft hat begonnen!“ kommentierte er.

Obwohl er bereits 41 Jahre alt ist, befindet sich der berühmte Stürmer weiterhin in hervorragender körperlicher Verfassung und wurde von Portugals Nationaltrainer Roberto Martínez verdient in den endgültigen Kader für die WM 2026 berufen. Bemerkenswert ist, dass dieses Turnier als sechste Weltmeisterschaft in die Karriere des portugiesischen Stars eingeht – ein absoluter Rekord in der Fußballwelt.

Historische Bestmarke: Zur Erinnerung: Cristiano Ronaldo ist der legendäre Rekordtorschütze auf internationaler Ebene. Bisher hat er im Trikot der Portugiesen insgesamt 226 offizielle Länderspiele absolviert und dabei das gegnerische Tor 143 Mal erfolgreich getroffen.

Die kommende Weltmeisterschaft wird für unsere Fans doppelt spannend. Denn die Schützlinge von Roberto Martínez kämpfen in Gruppe K um den Einzug in die K.-o.-Phase gegen DR Kongo, Kolumbien und die usbekische Nationalmannschaft, die sich zum ersten Mal in der Geschichte für eine WM qualifiziert hat. Das bedeutet, wir werden das Glück haben, unsere Landsleute morgen gegen den legendären Ronaldo spielen zu sehen!