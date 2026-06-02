Dili.me zur Verantwortung gezogen

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Dili.me zur Verantwortung gezogen

Der Blogger Dili.me ist erneut in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden geraten.

Wie bekannt wurde, verbreitete er am 31. Mai 2026 um 17:00 Uhr auf seiner Instagram-Seite einen Videoaufruf zur Organisation eines Treffens von Autos mit Wunschkennzeichen vor einem Supermarkt in der Stadt. Es wurde festgestellt, dass dies ohne die erforderliche Genehmigung erfolgte.

Während der vom Innenministerium der Stadt Kokand durchgeführten operativen Maßnahmen wurde festgestellt, dass dieser Aufruf eine Bedrohung für die öffentliche Ordnung und die Verkehrssicherheit darstellen könnte.

Zudem wurde festgestellt, dass sein Begleiter während der Klärungsarbeiten den rechtmäßigen Anordnungen der Polizeibeamten nicht Folge leistete und aktiven Widerstand leistete.

Die Unterlagen zum Vorfall wurden gemäß den entsprechenden Artikeln des Gesetzes über die administrative Verantwortung erstellt und an das Gericht weitergeleitet.

Derzeit werden rechtliche Schritte in dieser Angelegenheit eingeleitet.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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