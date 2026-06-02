Cristiano Ronaldo und die WM 2026: Eine Legende braucht ein Turnier, das ihrem Status gerecht wird

Am Abend des 10. Dezember 2022 im Al-Thumama-Stadion in Doha konnte Cristiano Ronaldo seine Tränen nicht zurückhalten, als der Schlusspfiff ertönte. Die unerwartete Viertelfinalniederlage Portugals gegen Marokko traf den Stürmer so schwer, dass er nicht einmal die Kraft fand, sich von den Fans zu verabschieden. Der Schmerz war so groß, dass er seine Gefühle erst am nächsten Tag über soziale Medien äußerte. Dies berichtet Goal.com .

„Mit Portugal eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, war der größte und ehrgeizigste Traum meiner Karriere“, schrieb er auf seiner Instagram-Seite. „Ich habe über 16 Jahre an fünf Weltmeisterschaften teilgenommen, an der Seite großartiger Spieler gespielt und die Unterstützung von Millionen Portugiesen gespürt. Ich habe auf dem Platz alles gegeben, bin dem Kampf nie ausgewichen und habe diesen Traum nie aufgegeben. Leider ist dieser Traum gestern zu Ende gegangen.“

Doch das war noch nicht das Ende. Obwohl er im Januar 41 Jahre alt wird, bleibt Cristiano Ronaldo ein zentraler Bestandteil der Pläne Portugals für die WM 2026. Sein letzter Versuch, Ruhm zu erlangen, könnte möglicherweise der beste seiner Karriere werden. Das Turnier in Katar fiel in eine schwierige Zeit nach seinem Abschied von Manchester United, was viel Kritik hervorrief.

Es gab Berichte, dass er damit gedroht habe, das Teamquartier zu verlassen, nachdem er im Achtelfinale gegen die Schweiz auf der Bank saß. Goncalo Ramos, der ihn ersetzte, erzielte einen Hattrick und sicherte den 6:1-Sieg des Teams. Dennoch betont Ronaldo, dass seine Loyalität zu seinem Land niemals schwinden werde und er immer für die Ziele der Mannschaft kämpfen werde.

Nun erweist sich die Zeit als bester Ratgeber. Für Cristiano Ronaldo ist das Turnier 2026 nicht nur die letzte Chance, sondern das letzte Schlachtfeld, um seinen legendären Status mit der höchsten Auszeichnung der Welt zu festigen. Die Fußballwelt wartet gespannt darauf, ob er diesen großen Traum verwirklichen kann.