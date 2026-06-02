Ansu Fati wechselt fest zum AS Monaco

·51·Sport
Ansu Fati wechselt fest zum AS Monaco

Ansu Fati steht kurz vor dem Abschied vom FC Barcelona. Der AS Monaco hat beschlossen, die Kaufoption für den Leihspieler zu ziehen. Dieser Deal ermöglicht es den Katalanen, ihre finanzielle Situation vor dem Sommertransferfenster zu verbessern und die Gehaltsliste zu entlasten, berichtet Goal.com berichtet .

Wie Mundo Deportivo berichtet, wird Monaco die festgeschriebene Kaufoption in Höhe von 11 Millionen Euro für Fati nutzen. Der spanische Nationalspieler bleibt damit dauerhaft beim Ligue 1-Vertreter. Dieser Transfer beendet die langjährige Zeit des Eigengewächses beim FC Barcelona.

Einst als eines der größten Talente des Vereins gehandelt, konnte Fati sein Potenzial aufgrund einer Serie von Verletzungen nie voll ausschöpfen. Barcelona erhält durch diesen Transfer nicht nur 11 Millionen Euro Ablöse, sondern spart auch das hohe Gehalt des Spielers ein. Berichten zufolge wird der Abgang von Fati dem Verein in den nächsten zwei Spielzeiten fast 17,2 Millionen Euro einsparen.

Diese finanzielle Entlastung ist für Barcelona von entscheidender Bedeutung, da der Verein versucht, zur 1:1-Ausgabenregel von La Liga zurückzukehren. Sollte der Verein dieses System wieder erreichen, darf er alle Einnahmen aus Spielerverkäufen und eingesparten Gehältern vollständig in neue Transfers reinvestieren.

BarcelonaMonacoAnsu FatiTransfersLa Liga
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Türkische Nationalmannschaft mit großem Respekt zur WM verabschiedetHeute, 08:58Wechsel an der Spitze: Usbekistan hat eine neue Nummer eins im SchachHeute, 08:35Warum will Cristiano Ronaldo die Weltmeisterschaft gewinnen?Heute, 08:33Real Madrid vollzieht Überraschungstransfer: Dumfries wechselt nach MadridHeute, 08:31Romelu Lukaku erzielt 90. Tor für BelgienHeute, 08:19Borussia Dortmund verpflichtet neuen Star, um Serhou Guirassy zu haltenHeute, 08:17
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Husanovs Bewertung nach dem Spiel Everton gegen Manchester City bekannt gegeben
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt