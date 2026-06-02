Ansu Fati wechselt fest zum AS Monaco

Ansu Fati steht kurz vor dem Abschied vom FC Barcelona. Der AS Monaco hat beschlossen, die Kaufoption für den Leihspieler zu ziehen. Dieser Deal ermöglicht es den Katalanen, ihre finanzielle Situation vor dem Sommertransferfenster zu verbessern und die Gehaltsliste zu entlasten, berichtet Goal.com berichtet .

Wie Mundo Deportivo berichtet, wird Monaco die festgeschriebene Kaufoption in Höhe von 11 Millionen Euro für Fati nutzen. Der spanische Nationalspieler bleibt damit dauerhaft beim Ligue 1-Vertreter. Dieser Transfer beendet die langjährige Zeit des Eigengewächses beim FC Barcelona.

Einst als eines der größten Talente des Vereins gehandelt, konnte Fati sein Potenzial aufgrund einer Serie von Verletzungen nie voll ausschöpfen. Barcelona erhält durch diesen Transfer nicht nur 11 Millionen Euro Ablöse, sondern spart auch das hohe Gehalt des Spielers ein. Berichten zufolge wird der Abgang von Fati dem Verein in den nächsten zwei Spielzeiten fast 17,2 Millionen Euro einsparen.

Diese finanzielle Entlastung ist für Barcelona von entscheidender Bedeutung, da der Verein versucht, zur 1:1-Ausgabenregel von La Liga zurückzukehren. Sollte der Verein dieses System wieder erreichen, darf er alle Einnahmen aus Spielerverkäufen und eingesparten Gehältern vollständig in neue Transfers reinvestieren.