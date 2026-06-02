Andoni Iraola: Vom glücklosen Start zum Ziel von Liverpool und Bayer Leverkusen

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Andoni Iraola: Vom glücklosen Start zum Ziel von Liverpool und Bayer Leverkusen

Der baskische Trainer steht kurz vor der Übernahme von Bayer Leverkusen, doch Liverpool könnte schneller handeln. In nur drei Jahren hat sich Andoni Iraola zu einem der begehrtesten Namen auf dem Trainermarkt entwickelt. Bei seinem Abschied vom AFC Bournemouth im Mai 2026 erinnerte sich Iraola scherzhaft an seinen Erfolgsweg: "Als ich kam, fragte jeder, wer dieser Typ sei." Das berichtet Goal.com berichtet.

Die "Cherries" unter Iraola spielten am letzten Spieltag 1:1 gegen Manchester City und sicherten damit den Meistertitel für Arsenal. Vor allem aber hat der 43-jährige Fachmann ein neues Kapitel in der Geschichte des AFC Bournemouth aufgeschlagen. Obwohl er seinen Abschied verkündet hat, zeigen Vereine wie Milan und der Conference-League-Sieger Crystal Palace Interesse an seinen Diensten.

Laut dem deutschen Fachmagazin kicker sieht Bayer Leverkusen in ihm den Hauptkandidaten als Nachfolger von Xabi Alonso. Doch Liverpools überraschende Entscheidung, sich von Arne Slot zu trennen, hat die Situation verändert. Nun haben die "Reds" Iraola zu ihrem vorrangigen Ziel gemacht, was ein herber Rückschlag für den Leverkusener Verein sein könnte.

Iraolas Zeit in England begann nicht einfach. Der Trainer, der 2023 von Rayo Vallecano kam, konnte keines seiner ersten neun Spiele gewinnen. Doch mit der Zeit führte er das Team zur Qualifikation für die Europa League. Ein sechster Platz in der Premier League ist ein beispielloses Ergebnis für einen Verein, der vor 15 Jahren noch in der vierten Liga gegen den Abstieg kämpfte.

Andoni IraolaLiverpoolBayer LeverkusenAFC BournemouthPremier League
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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