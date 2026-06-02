Kurz vor dem historischen Start der Weltmeisterschaft testet die usbekische Nationalmannschaft ihre Stärke auf dem nordamerikanischen Kontinent. Im Rahmen des Vorbereitungsplans für das Turnier bestritt die Mannschaft von Fabio Cannavaro ein Testspiel gegen einen der Gastgeber, Kanada, in Edmonton. In einer interessanten und intensiven Begegnung mussten sich unsere Vertreter den Gastgebern mit 0:2 geschlagen geben.

Derzeit untersuchen renommierte Sportpublikationen genau den physischen und taktischen Zustand der zukünftigen WM-Teilnehmer. Insbesondere die berühmte The World Inform veröffentlichte eine Liste der usbekischen Spieler, die im Spiel in Edmonton nicht ihr Potenzial abrufen konnten und in die Kritik gerieten.

Aufgrund des großen Abstands in der FIFA-Weltrangliste (Kanada auf Platz 30, Usbekistan auf Platz 50) hatten die Nordamerikaner während des Spiels einen großen Vorteil und sicherten sich einen verdienten Sieg. Die Gastgeber erzielten beide Tore in der zweiten Halbzeit, und unsere Landsleute fanden keine Antwort darauf.

Die Leistung unserer am schlechtesten bewerteten Spieler wurde von der Publikation wie folgt analysiert:

Abduvohid Nematov – 3,0

Obwohl die kanadischen Vertreter bei Zweikämpfen und Finten klar überlegen waren, war die Anzahl der Schüsse auf unser Tor nicht allzu hoch. Nematov bewahrte das Team zweimal vor einem sicheren Gegentor, musste den Ball aber dennoch zweimal aus dem Netz fischen.

Besonders beim ersten Gegentor hätte unser Torhüter den kurzen Pfosten schließen müssen, doch nach einem harten Schuss prallte der Ball von ihm ab und landete abgefälscht im Netz. Das zweite Tor wurde präzise ins lange Eck platziert. Zudem wurde ein Abseitstor des Gegners ebenfalls auf den kurzen Pfosten gezielt, und Abduvohid bemerkte das Foul während des Angriffs nicht.

Odiljon Hamrobekov und Otabek Shukurov – 3,0

Das zentrale Mittelfeld, das als sicherster Punkt unserer Nationalmannschaft gilt, konnte diesmal nicht wie erwartet spielen. In der Defensivzone wurde dem Gegner zu viel Raum gelassen, was den Druck und die Belastung für unsere Verteidiger verdoppelte.

Betrachtet man die Zahlen, verlor Hamrobekov 8 von 10 Zweikämpfen auf dem Platz. Zudem beging er drei Fouls und wurde dreimal ausgedribbelt. Shukurov verlor 9 von 11 Duellen — er beging zwei Fouls, und die Gegner ließen ihn viermal durch Dribblings hinter sich.

Eldor Shomurodov – 3,0

Trotz der allgemeinen Überlegenheit Kanadas erspielten sich unsere Landsleute bereits in der ersten Halbzeit mehrere gute Chancen zur Führung. In solchen Situationen hätte die Hauptverantwortung beim Toptorschützen der Mannschaft, Eldor Shomurodov, liegen müssen.

Unser erfahrener Stürmer kam zweimal völlig frei zum Abschluss gegen den gegnerischen Torhüter Maxime Crepeau:

In der ersten Situation: Eldor gab aus ungünstiger Position einen ungenauen Schuss ab, und der Ball ging am linken Pfosten vorbei.

In der zweiten Situation: Er zielte auf die rechte Ecke, aber der kanadische Torhüter zeigte sein Können und parierte den Ball.

Shomurodov köpfte in der ersten Halbzeit einen Standardball unter die Latte, aber auch hier parierte der gegnerische Torhüter, und die Schiedsrichter entschieden ohnehin auf Abseits. Obwohl unser Stürmer die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, war er in der zweiten Halbzeit kaum zu sehen.