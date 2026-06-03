Wann tritt Lionel Messi zurück? Scaloni schafft Klarheit

Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni erklärte, dass nur der legendäre Lionel Messi selbst entscheiden wird, wann er seine Karriere beendet. Mit Blick auf die FIFA-WM 2026 sprach der Trainer über die Elite-Mentalität, die den achtfachen Ballon-d’Or-Gewinner zum besten Spieler der Welt macht. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Der Star von Inter Miami bereitet sich auf seine sechste FIFA-Weltmeisterschaft vor. In einem Interview mit Diario Olé zerstreute Lionel Scaloni Bedenken hinsichtlich der Zukunft des Kapitäns. „Er wird so lange spielen, wie er will, denn wir wissen, wer er ist. Seine Teilnahme an einer sechsten WM wäre für uns keine Überraschung“, betonte der Trainer.

Trotz vier gewonnener internationaler Turniere in den letzten Jahren brennt der ehemalige Barcelona-Star immer noch auf Siege. Lionel Scaloni sagte, dass genau diese Eigenschaft ihn von anderen Profifußballern unterscheide. Selbst dass er sich bei kleinen Rückschlägen in Vereinsspielen ärgert, zeige, dass er nicht aufhören will.

„Er ist immer noch der Beste, weil er immer mehr will und das in der Praxis beweist“, fügte Scaloni hinzu. Dieser unermüdliche Antrieb ermöglicht es dem Stürmer von Inter Miami, sich nicht auf vergangenen Erfolgen auszuruhen, sondern seine Teamkollegen zu neuen Zielen zu führen.

Zur Frage des Managements von Messis körperlicher Verfassung beim kommenden Turnier im erweiterten Format erklärte der Trainer, dass jede Entscheidung auf gegenseitigem Respekt basiere. Laut Scaloni ist Lionel Messi selbst ohne 100-prozentige Fitness eine große Gefahr für Gegner und ein enormer Gewinn für die Mannschaft.