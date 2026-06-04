Alphonso Davies gibt zu, dass Verletzungen psychisch belasten

Der Star des FC Bayern und der kanadischen Nationalmannschaft, Alphonso Davies, hat offen darüber gesprochen, wie sich seine jüngsten Verletzungen auf seine psychische Verfassung ausgewirkt haben. Der Verteidiger, der derzeit mit einer Knieverletzung kämpft, versucht, bis zum Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft fit zu werden. Kanada bestreitet sein erstes Gruppenspiel am 12. Juni. Goal.com berichtet .

Im Gespräch mit Journalisten betonte Davies, dass die Genesung oberste Priorität habe, er aber die Hoffnung auf einen Einsatz im Auftaktspiel noch nicht aufgegeben habe. „Das erste Spiel rückt näher. Der Trainer und die Ärzte verstehen, wie wichtig diese Partie ist. Wenn die Genesung planmäßig verläuft, werde ich spielen; andernfalls besteht kein Grund zur Eile“, sagte der Bayern-Verteidiger.

Kanadische Fans sind um den Zustand ihres Stars besorgt, da zuvor Berichte kursierten, Davies könnte das Auftaktspiel verpassen. Kanada trifft in der Gruppe B auf Bosnien und Herzegowina, Katar und die Schweiz. Davies trainierte am Mittwoch individuell und bewertete seinen körperlichen Zustand mit vorsichtigem Optimismus.

Der 25-jährige Fußballer sprach neben den physischen Schmerzen auch über die emotionale Belastung durch wiederholte Verletzungen. Zuvor hatte er sich im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain schwer verletzt. Laut Davies hat die lange Pause Selbstzweifel in ihm geweckt.

„Psychisch war das sehr ermüdend. Ich verfiel in eine Depression und begann, an mir selbst zu zweifeln. Aber in der Pause habe ich darüber nachgedacht, warum ich diesen Beruf ausübe und wie wichtig er mir ist. Meine letzte Verletzung war besonders hart, da ich erneut zurückgeworfen wurde, als alles gut lief“, fügte Alphonso Davies hinzu.