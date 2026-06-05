Shakira und Burna Boy singen Hymne bei der Eröffnungsfeier der WM 2026

Nur noch wenige Tage bis zum Beginn der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, des größten und prächtigsten Fußballfestes der Geschichte, auf das der gesamte Planet gespannt wartet. Das Organisationskomitee dieses globalen Turniers, das jenseits des Ozeans startet, hat ein echtes Geschenk für die Fans vorbereitet. Der globale Musiksuperstar Shakira und Nigerias renommierter König der Afro-Hits, Burna Boy, werden die Hauptstars der Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt sein.

Die berühmten Künstler werden den Song „Dai Dai“ der als offizielle Hymne der Weltmeisterschaft gilt, erstmals live vor der Öffentlichkeit und den Tausenden von Fans im Stadion aufführen. Diese Komposition hat bereits großes Interesse bei Fußballfans geweckt.

Schneller Start: Erste heiße Auseinandersetzung im „Azteca“

Das offizielle Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft und die prächtige Show davor finden in diesem Jahr am Donnerstag, 11. Juni im legendären und historischen „Azteca“-Stadion in der mexikanischen Hauptstadt statt. In dieser majestätischen Arena treten die Nationalmannschaften von Mexiko, einem der Gastgeber des Turniers, und Südafrika (Republik Südafrika), das den afrikanischen Kontinent vertritt, gegeneinander an.

Die Startzeit des ersten Spiels der Gruppenphase können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

Datum und Tag Heimmannschaften Stadionname Startzeit (Taschkenter Zeit) Donnerstag, 11. Juni Mexiko — Südafrika „Azteca“ (Mexiko-Stadt) Um 23:59 Uhr

Vollständiger WM-Spielplan und Finalabend

Die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft unterscheidet sich grundlegend von früheren Turnieren in ihrem Umfang und ihrer Dauer. Die wichtigsten Phasen und Etappen des Wettbewerbs umfassen die folgenden Termine:

Spiele der Gruppenphase: Finden vom 11. Juni bis zum 28. Juni statt. In dieser Phase werden die Fans täglich spannende und kompromisslose Spiele erleben.

Play-off- (K.o.-) Phase: Beginnt am 28. Juni, wobei die unterlegenen Teams aus dem Turnier ausscheiden.

Großes Finalspiel: Das Hauptspiel, in dem der Name des neuen Weltmeisters offiziell ermittelt wird, ist für den 19. Juli dieses Jahres geplant.

Hintergrund: Shakiras Rückkehr zur WM-Hymne (nach „Waka Waka“ und „La La La“) war einer der richtigsten und erfolgreichsten Schritte der FIFA. Die neue Single „Dai Dai“, die im „Azteca“-Stadion in Mexiko erklingen wird, und die Beteiligung von Afrikas hellstem Star Burna Boy werden der WM 2026 zweifellos einen besonderen Reiz verleihen. Das Spiel, das um Mitternacht Taschkenter Zeit beginnt, wird für usbekische Fußballfans schlaflose, aber unglaublich vergnügliche Nächte einläuten.

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