MLS All-Star Game: Lionel Messi und Son Heung-Min in der Startelf

Die erste Startaufstellung für das MLS All-Star Game wurde bekannt gegeben. Basierend auf den Abstimmungsergebnissen von Fans, Medien und Spielern umfasst das Kader neben den erwarteten Stars auch einige Überraschungsnamen. Bemerkenswert ist die Präsenz der Weltstars Lionel Messi und Son Heung-Min in der Liste. Obwohl Son Heung-Min nicht seine beste Saison spielt, haben ihn seine Popularität und sein Können zu einem Platz im Kader verholfen. Laut Goal.com berichtet .

Einer der interessantesten Aspekte des Kaders ist die Berufung von Spielern wie Xavier Gozo, Anthony Markanich und dem hervorragenden Verteidiger von Nashville, Andy Najar. Zudem wurde Tim Ream nach 15 Jahren wieder ins All-Star-Team berufen. Im Mittelfeld ist Sebastian Berhalter fast allein gelassen, was verschiedene Fragen zur taktischen Struktur des Teams aufwirft.

Experten, die diese Aufstellung analysieren, schätzen das offensive Potenzial des Teams hoch ein, betonen jedoch, dass die Abwehrreihe im Spiel gegen die Stars der Liga MX einer ernsthaften Bewährungsprobe ausgesetzt sein könnte. Insbesondere Xavier Gozo hat sich mit seinen konstanten Leistungen in der MLS in diesem Jahr dieser Anerkennung als völlig würdig erwiesen.

Die für Ende Juli angesetzte Begegnung zwischen den Stars der MLS und der Liga MX wird für die Fans ein wahres Fest sein. Der Einsatz von Stars wie Lionel Messi und Jordi Alba wird das Prestige des Spiels weiter steigern. Bleibt vorerst die Hauptfrage, wie sehr die Reservisten den Kader verstärken und das teamtaktische Gleichgewicht sichern werden.