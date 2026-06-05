Lionel Messi und England: Ist es Zeit für eine historische Konfrontation?

Die englische Nationalmannschaft ist bisher noch nie auf eine von Lionel Messi angeführte argentinische Auswahl getroffen. Der ehemalige Stürmer Robbie Fowler betonte in einem Interview mit GOAL, dass die Weltmeisterschaft 2026 die perfekte Gelegenheit sei, die Kräfte mit dem legendären Fußballer zu messen. Seiner Meinung nach sollte das Team unter Thomas Tuchel keine Angst vor den Weltmeistern von 2022 haben; im Gegenteil, es sollte Spiele gegen Rivalen wie Cristiano Ronaldo und Portugal gerne annehmen. Laut Goal.com berichtet .

Barcelona-Legende Lionel Messi hat seit 2005 198 Spiele für Argentinien bestritten und dabei 116 Tore erzielt. Doch Spiele zwischen dem südamerikanischen Giganten und europäischen Schwergewichten sind in den letzten Jahren selten geworden. Die letzte Begegnung zwischen England und Argentinien fand im November 2005 statt, wenige Monate nach Messis Debüt für die Albiceleste, obwohl er an diesem Spiel nicht teilnahm.

Lionel Messi steht kurz vor dem Ende seiner rekordverdächtigen Länderspielkarriere. Dies könnte Englands letzte Chance sein, sich gegen den magischen Träger der Nummer 10 zu messen, der die WM-Trophäe in Katar in die Höhe stemmte. Laut Fowler ist Messi zwar nicht mehr auf seinem früheren Niveau, bleibt aber einer der größten Spieler der Fußballgeschichte.

"Um ehrlich zu sein, würde ich jetzt gerne gegen sie spielen, weil Messi nicht mehr so ist wie in den vergangenen Jahren. Das soll nicht falsch verstanden werden; er ist einer der Besten aller Zeiten, aber jetzt ist die günstigste Zeit, gegen ihn zu spielen. Für England ist es egal, wer der Gegner ist; Hauptsache, man kommt im Turnier weiter und erzielt das gewünschte Ergebnis", fügte Robbie Fowler hinzu.