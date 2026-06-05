Lionel Messi und England: Ist es Zeit für eine historische Konfrontation?

·93·Sport
Lionel Messi und England: Ist es Zeit für eine historische Konfrontation?

Die englische Nationalmannschaft ist bisher noch nie auf eine von Lionel Messi angeführte argentinische Auswahl getroffen. Der ehemalige Stürmer Robbie Fowler betonte in einem Interview mit GOAL, dass die Weltmeisterschaft 2026 die perfekte Gelegenheit sei, die Kräfte mit dem legendären Fußballer zu messen. Seiner Meinung nach sollte das Team unter Thomas Tuchel keine Angst vor den Weltmeistern von 2022 haben; im Gegenteil, es sollte Spiele gegen Rivalen wie Cristiano Ronaldo und Portugal gerne annehmen. Laut Goal.com berichtet .

Barcelona-Legende Lionel Messi hat seit 2005 198 Spiele für Argentinien bestritten und dabei 116 Tore erzielt. Doch Spiele zwischen dem südamerikanischen Giganten und europäischen Schwergewichten sind in den letzten Jahren selten geworden. Die letzte Begegnung zwischen England und Argentinien fand im November 2005 statt, wenige Monate nach Messis Debüt für die Albiceleste, obwohl er an diesem Spiel nicht teilnahm.

Lionel Messi steht kurz vor dem Ende seiner rekordverdächtigen Länderspielkarriere. Dies könnte Englands letzte Chance sein, sich gegen den magischen Träger der Nummer 10 zu messen, der die WM-Trophäe in Katar in die Höhe stemmte. Laut Fowler ist Messi zwar nicht mehr auf seinem früheren Niveau, bleibt aber einer der größten Spieler der Fußballgeschichte.

"Um ehrlich zu sein, würde ich jetzt gerne gegen sie spielen, weil Messi nicht mehr so ist wie in den vergangenen Jahren. Das soll nicht falsch verstanden werden; er ist einer der Besten aller Zeiten, aber jetzt ist die günstigste Zeit, gegen ihn zu spielen. Für England ist es egal, wer der Gegner ist; Hauptsache, man kommt im Turnier weiter und erzielt das gewünschte Ergebnis", fügte Robbie Fowler hinzu.

Lionel MessiEnglandArgentinienWeltmeisterschaftCristiano Ronaldo
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Manchester United will Real-Madrid-Star verpflichten...Manchester United will Real-Madrid-Star verpflichten...Heute, 16:35Perez will 150 Millionen Euro für Transfer von Michael Olise bereitstellenPerez will 150 Millionen Euro für Transfer von Michael Olise bereitstellenHeute, 16:25MLS All-Star Game: Lionel Messi und Son Heung-Min in der StartelfMLS All-Star Game: Lionel Messi und Son Heung-Min in der StartelfHeute, 15:31Declan Rice erreicht das Niveau von Steven Gerrard und Bryan RobsonDeclan Rice erreicht das Niveau von Steven Gerrard und Bryan RobsonHeute, 15:13
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt