Die Chelsea-Fans setzen große Hoffnungen in das brasilianische Talent. Der ehemalige Verteidiger Gary Cahill erklärte gegenüber GOAL, warum Estevao das Niveau von Flügelspielern wie Eden Hazard und Arjen Robben erreichen kann. Die Fans an der Stamford Bridge genießen die Leistungen des jungen Stars bereits. Goal.com berichtet .

Estevao, der bei Palmeiras glänzte, zog die Aufmerksamkeit vieler europäischer Topklubs auf sich. Chelsea setzte sich im Transferkampf durch und gab insgesamt 50 Millionen Pfund aus. Der südamerikanische Fußballer, der im Sommer 2025 zum Londoner Klub stieß, fand schnell Anschluss an die Stammelf.

Obwohl Chelsea in der Saison 2025/26 mit Stabilitätsproblemen zu kämpfen hatte, bot sich Estevao die Chance, sich zu beweisen. Das junge Talent absolvierte 36 Spiele in allen Wettbewerben und erzielte 8 Tore. Leider stoppte eine Knieverletzung vorübergehend seine Saison und seine Träume von einer WM-Teilnahme mit der brasilianischen Nationalmannschaft.

Laut Gary Cahill ist Estevao einer der wenigen Spieler, die die Fans begeistern. „Ich war in dieser Saison mehrmals im Stadion und habe gesehen, dass die Fans sein Spiel nicht satt bekommen. Wenn er den Ball hat, stehen alle auf und erwarten etwas Besonderes. Zu meiner Zeit waren Hazard, Pedro und Willian so. Er ist ein einzigartiges Talent, das das Spiel in unerwarteten Situationen entscheiden kann“, sagte der ehemalige Verteidiger.

Angesichts von Estevaos Alter wird erwartet, dass er noch stärker wird. Obwohl Verletzungen zum Fußball gehören, wird seine Rückkehr Chelsea zweifellos einen großen Schub geben. Die Londoner planen, die zukünftige Offensive des Teams um dieses brasilianische Wunderkind aufzubauen.