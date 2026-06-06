Kylian Mbappe erklärt, warum er das WM-Finale 2022 nicht noch einmal ansehen wird

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Kylian Mbappe erklärt, warum er das WM-Finale 2022 nicht noch einmal ansehen wird

Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappe, gab zu, dass er die Niederlage im WM-Finale 2022 gegen Argentinien immer noch nicht vergessen kann. Der Star von Real Madrid befürchtet, dass das erneute Ansehen dieses dramatischen Spiels in Katar, in dem er einen historischen Hattrick erzielte, psychologische Wunden wieder aufreißen könnte. Goal.com berichtet .

Im Finale in Doha verlor Frankreich nach einem 3:3-Unentschieden im Elfmeterschießen mit 2:4. Mit 23 Jahren wurde der Stürmer zum jüngsten Spieler, der in zwei aufeinanderfolgenden Finals spielte, und ging als einziger Spieler in die Geschichte ein, der trotz eines Hattricks verlor. Obwohl er den Goldenen Schuh des Turniers gewann, wog das teamweite Scheitern schwerer als die individuellen Rekorde.

In einem Interview mit Sorare sagte Kylian Mbappe über das Spiel: "Das größte Finale aller Zeiten? Ich glaube, es gibt nichts Vergleichbares in Bezug auf Unterhaltung, Drehbuch und unerwartete Wendungen. Alles endete mit einem Elfmeterschießen – das grausamste Ergebnis für jeden Fußballer."

Der Stürmer erklärte seine Weigerung, das Spiel erneut anzusehen, wie folgt: "Es musste entweder Lionel Messis erster WM-Titel oder Frankreichs zweiter Sieg in Folge sein, also war es in jedem Fall historisch. Habe ich das Spiel noch einmal angesehen? Niemals! Ich denke, wenn ich es täte, könnten die 'Dämonen' (schlechten Erinnerungen) in mir erwachen."

In diesem Spiel im Lusail-Stadion erzielte Kylian Mbappe innerhalb von 95 Sekunden einen Doppelpack und rettete das Team von Didier Deschamps vor der Niederlage. Sein Ausgleichstreffer in der 81. Minute, der mit 123,34 km/h flitzte, wurde als härtester Schuss des gesamten Turniers registriert.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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