Patrice Evra über Lamine Yamal: „Ich hätte ihn bei lebendigem Leib gefressen!“

Virtuelle Debatten und interessante Meinungsaustrausche zwischen Legenden des europäischen Fußballs und Stars der neuen Generation standen schon immer im Fokus von Millionen Fans. Besonders wenn es um junge Talente geht, die ihre Zeitgenossen mit ihrem Spiel begeistern, führen Aussagen ehemaliger Stars zu noch hitzigeren Diskussionen. Eine solche kontroverse Äußerung stammt von Patrice Evra, dem ehemaligen legendären linken Außenverteidiger von Manchester United und der französischen Nationalmannschaft.

Der erfahrene Ex-Fußballer teilte seine Einschätzungen darüber, wie ein hypothetisches Duell mit Lamine Yamal ausgehen würde, dem rechten Flügelspieler, der derzeit glänzende Leistungen für den FC Barcelona und die spanische Nationalmannschaft zeigt.

„Ich hätte ihn bei lebendigem Leib gefressen!“

Angesehene ESPN UK auf der offiziellen Seite des sozialen Netzwerks X (ehemals Twitter) betonte Evra humorvoll, aber selbstbewusst, dass er in seiner Blütezeit (Prime) ein echter Albtraum für jeden Angreifer war und dem jungen Star keine Chance gelassen hätte:

„Wenn ich in meiner besten sportlichen Form gewesen wäre und auf dem Platz gegen Yamal gespielt hätte, hätte ich ihn einfach bei lebendigem Leib gefressen. Verzeih mir, Lamine. Mein Respekt und meine Liebe zu dir sind etwas anderes... Aber frag Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und andere große Fußballer, die gegen mich gespielt haben – wenn sie auf meiner Seite agierten, kannte ich keine Gnade und war nie ein netter Kerl.“

Lamine Yamals erschreckende Statistik beim FC Barcelona

Patrice Evras scharfe Aussage ist nicht unbegründet. Schließlich ist dieser junge Mann, ein Produkt der Akademie des FC Barcelona (La Masia), bereits zur gefährlichsten Waffe der Katalanen geworden. Die folgende integrierte Tabelle zeigt die phänomenalen Kennzahlen des 18-jährigen Flügelspielers in der vergangenen Saison:

Status des Spielers Gesamtspiele in der Saison Anzahl der Tore Vorlagen (Assists) Lamine Yamal (18 Jahre) 45 Spiele 24 Tore 18 Vorlagen

Trotz seines jungen Alters zeigen diese in allen Wettbewerben erzielten Zahlen deutlich, zu welcher großen Kraft Yamal im modernen Fußball wird und dass er für jeden Verteidiger, der ihn stoppen will, ein echtes Kopfzerbrechen ist.

Hintergrund: Patrice Evra war einer der stärksten Verteidiger der Welt, der die goldene Ära von Manchester United prägte und die Trophäen der Premier League und der UEFA Champions League in die Höhe stemmte. Seine Erfahrung im Spiel gegen Titanen wie Messi und Ronaldo gilt als große Schule. In Evras Aussagen über Lamine Yamal schwingt der für legendäre Verteidiger typische Charakter und eine versteckte Anerkennung des Talents des jungen Stars mit. Wir werden sehen, ob das katalanische Wunderkind das Niveau der von Evra genannten Größen erreichen kann. Wir wünschen dem jungen Flügelspieler für die neue Saison noch mehr glänzende Siege!

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