Eine der intensivsten und taktisch reichsten nationalen Meisterschaften Europas, die italienische Serie A, bereitet sich darauf vor, die Wartezeit der Fußballfans zu beenden. Der Spielplan für den neuen Scudetto-Kampf unter Italiens Fußballgiganten und ihren Top-Trainern ist endlich klar. Die offizielle Website der Serie A hat den detaillierten Saison 2026/2027 Spielplan zur öffentlichen Einsicht veröffentlicht.

Demnach wird der Anpfiff der neuen Meisterschaft am 23. August dieses Jahres erfolgen. Am ersten Spieltag wird der aktuelle Landesmeister Inter Mailand den neu aufgestiegenen Debütanten Monza zu Hause testen. Neapels motivierte Mannschaft startet ihre Kampagne auswärts gegen Genoa.

Alle Partien des 1. Spieltags der Serie A

Die Aufstellung aller Paare, die am ersten Spieltag auf dem Rasen gegeneinander antreten, sieht wie folgt aus:

Atalanta — Sassuolo

Bologna — Lazio

Frosinone — Juventus

Genoa — Napoli

Inter — Monza

Parma — Cagliari

Roma — Fiorentina

Torino — Milan

Udinese — Como

Venezia — Lecce

Spannende Super-Duelle am 3. Spieltag

Die Organisatoren haben den Fans gleich zum Start der Meisterschaft ein echtes Geschenk bereitet. Kurz nach Saisonbeginn, genauer gesagt bereits am 3. Spieltag werden Millionen von Fußballfans zwei Duelle der Giganten gleichzeitig erleben. Die Verteilung dieser zentralen Spiele können Sie in der untenstehenden integrierten Tabelle einsehen:

Saisonphase Spielpaarung Spielstatus und Austragungsort Serie A, 3. Spieltag Inter — Napoli Intensives Duell zwischen zwei Scudetto-Anwärtern in Mailand. Serie A, 3. Spieltag Juventus — Milan Das klassische und historische Derby des italienischen Fußballs in Turin.

Diese beiden großen Konfrontationen werden zweifellos schon in den ersten Wochen zeigen, wie hart der Kampf um die Tabellenspitze in der neuen Saison sein wird.

Hintergrund: Ein Blick auf den neuen Serie A-Spielplan lässt vermuten, dass diese Saison interessanter wird als die vorherigen. Während Inter versucht, seinen Titel zu verteidigen, haben Clubs wie Milan, Juventus und Napoli ihre Kader verstärkt und sind bereit, ernsthaften Widerstand zu leisten. Insbesondere die zwei Super-Spiele am 3. Spieltag — Inter gegen Napoli und Juventus gegen Milan — werden Ende August und Anfang September für echte Hitze im europäischen Fußball sorgen. Wir freuen uns auf dieses schöne Fußballfest auf der Apenninenhalbinsel.

Verfolgen Sie täglich die Ergebnisse der Serie A, die neuesten Transfernews, das Leben der Star-Spieler und exklusive Sportanalysen mit uns auf den Zamin-Seiten!