Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente äußerte sich lobend über den Barcelona-Star Lamine Yamal und betonte, dass er geboren sei, um Fußball zu spielen, und ein einzigartiges Talent ähnlich Lionel Messi besitze. Laut dem Trainer verfügt der junge Flügelspieler über seltene Eigenschaften, die nur echten Fußball-Genies vorbehalten sind. Goal.com berichtet .

Nach einer beeindruckenden Saison bei Barcelona, in der er zum besten jungen Spieler der La Liga gewählt wurde, wird erwartet, dass Yamal in diesem Sommer zu einer wichtigen Stütze der spanischen Nationalmannschaft wird. De la Fuente stellte fest, dass der charakterstarke Flügelspieler seinen schnellen Aufstieg an die Spitze des Weltfußballs seinem Wesen verdankt.

„Lamine ist für dieses Niveau geboren. Er hat einen sehr mutigen Charakter. Vielleicht hätte ein solcher Druck Sie oder mich zerdrückt, aber diese Kids sind anders. Er hat mit 16 Jahren an der Europameisterschaft teilgenommen und ist jetzt 18. Er hält dem enormen Mediendruck stand und macht sehr wenige Fehler“, sagte der Trainer in einem Interview mit The Guardian.

In Anerkennung des außergewöhnlichen Talents des Flügelspielers verglich De la Fuente ihn mit Lionel Messi. Obwohl der junge Fußballer solche Vergleiche zu vermeiden sucht, zählte der Trainer beide zur Kategorie der „von Gott gesegneten“ Genie-Sportler.

„Fußballer sind sehr intelligente und hochbegabte Menschen. Unter ihnen gibt es Genies, denen durch göttliche Kraft ein besonderes Talent verliehen wurde. Solche Spieler sind sehr selten: Lamine Yamal, Lionel Messi und eine Handvoll anderer“, fügte der spanische Trainer hinzu.