FIFA-Rangliste: Wie viele Punkte hat Usbekistan verloren?

·7·Sport
FIFA-Rangliste: Wie viele Punkte hat Usbekistan verloren?

Die usbekische Nationalmannschaft hat nach der Niederlage in einem Freundschaftsspiel gegen die Niederlande 2,47 Punkte in der FIFA-Weltrangliste verloren. Dies geht aus den Daten der FIFA-Rangliste für Nationalmannschaften hervor.

In der am 8. Juni ausgetragenen Partie unterlagen die 'Weißen Wölfe' der niederländischen Nationalmannschaft in einem Freundschaftsspiel. Infolgedessen verlor die usbekische Nationalmannschaft 2,47 Punkte in der FIFA-Weltrangliste, konnte jedoch ihren 50. Platz behaupten.

Zur Erinnerung: Am 2. Juni dieses Jahres unterlagen die Schützlinge von Fabio Cannavaro auch in einem Spiel gegen die kanadische Nationalmannschaft. Nach diesem Spiel verlor die Nationalmannschaft weitere 4 Punkte im FIFA-Online-Ranglistensystem.

Somit hat die usbekische Nationalmannschaft infolge zweier Freundschaftsspiele insgesamt 6,47 Punkte verloren und setzt mit 1458,73 Punkten ihre Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft fort.

In der aktuellen FIFA-Weltrangliste führt die argentinische Nationalmannschaft als amtierender Weltmeister. Dahinter folgt der Europameister Spanien, während die von Didier Deschamps betreute französische Nationalmannschaft die Top drei abschließt.

Die aktualisierte FIFA-Weltrangliste der Nationalmannschaften soll am 11. Juni dieses Jahres offiziell veröffentlicht werden.

UsbekistanNiederlandeFIFAFabio CannavaroArgentinien
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Franzose Pierre Sage zum Cheftrainer von Crystal Palace ernanntFranzose Pierre Sage zum Cheftrainer von Crystal Palace ernanntHeute, 17:43Man City verlängert Vertrag mit talentiertem Mittelfeldspieler Divine MukasaMan City verlängert Vertrag mit talentiertem Mittelfeldspieler Divine MukasaHeute, 17:40Declan Rice weist auf Mängel in Kobbie Mainoos Spiel hinDeclan Rice weist auf Mängel in Kobbie Mainoos Spiel hinHeute, 17:35Jaloliddin Masharipov spielt bei der WM 2026 nicht: Aus dem Kader gestrichenJaloliddin Masharipov spielt bei der WM 2026 nicht: Aus dem Kader gestrichenHeute, 17:34City kurz vor Vertragsverlängerung mit Josko GvardiolCity kurz vor Vertragsverlängerung mit Josko GvardiolHeute, 17:25Donald Trump bei NBA-Finals ausgebuht (Video)Donald Trump bei NBA-Finals ausgebuht (Video)Heute, 16:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan