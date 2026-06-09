FIFA-Rangliste: Wie viele Punkte hat Usbekistan verloren?

Die usbekische Nationalmannschaft hat nach der Niederlage in einem Freundschaftsspiel gegen die Niederlande 2,47 Punkte in der FIFA-Weltrangliste verloren. Dies geht aus den Daten der FIFA-Rangliste für Nationalmannschaften hervor.

In der am 8. Juni ausgetragenen Partie unterlagen die 'Weißen Wölfe' der niederländischen Nationalmannschaft in einem Freundschaftsspiel. Infolgedessen verlor die usbekische Nationalmannschaft 2,47 Punkte in der FIFA-Weltrangliste, konnte jedoch ihren 50. Platz behaupten.

Zur Erinnerung: Am 2. Juni dieses Jahres unterlagen die Schützlinge von Fabio Cannavaro auch in einem Spiel gegen die kanadische Nationalmannschaft. Nach diesem Spiel verlor die Nationalmannschaft weitere 4 Punkte im FIFA-Online-Ranglistensystem.

Somit hat die usbekische Nationalmannschaft infolge zweier Freundschaftsspiele insgesamt 6,47 Punkte verloren und setzt mit 1458,73 Punkten ihre Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft fort.

In der aktuellen FIFA-Weltrangliste führt die argentinische Nationalmannschaft als amtierender Weltmeister. Dahinter folgt der Europameister Spanien, während die von Didier Deschamps betreute französische Nationalmannschaft die Top drei abschließt.

Die aktualisierte FIFA-Weltrangliste der Nationalmannschaften soll am 11. Juni dieses Jahres offiziell veröffentlicht werden.