Usbekistans zukünftiger Gegner DR Kongo vergibt Chance gegen Chile

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Usbekistans zukünftiger Gegner DR Kongo vergibt Chance gegen Chile

Am Vorabend der historischen Weltmeisterschaft, die erstmals in einem erweiterten Format ausgetragen wird, stehen die Situation in der Gruppe der usbekischen Nationalmannschaft und die Vorbereitungsprozesse unserer Gegner im Mittelpunkt des Interesses der Fußballfans in unserem Land. Insbesondere die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo), die als einer der Hauptrivalen in unserer Vierergruppe gilt, trat im nächsten internationalen Freundschaftsspiel gegen die südamerikanische Vertretung, die Nationalmannschaft Chiles, an und erlitt eine Niederlage.

In einem hart umkämpften und intensiven Spiel auf den grünen Rasenflächen jenseits des Ozeans behielten die Lateinamerikaner mit 2:1 die Oberhand. Während des Spiels erzielten Osorio (51. Minute) und Sepulveda (86. Minute) die Tore für die Chilenen und sicherten ihrer Mannschaft den Sieg, während das einzige Trosttor der Afrikaner ganz am Ende der Partie, in der 88. Minute, von Kayembe erzielt wurde. Dieses Freundschaftsspiel zeigte deutlich, dass die DR Kongo-Mannschaft weiterhin ernsthafte Probleme und Lücken in der Defensive hat, was zweifellos als wertvolle Information für unseren Trainerstab unter Fabio Cannavaro dienen wird.

Es ist erwähnenswert, dass die Vertreter der DR Kongo, die bei der Weltmeisterschaft mit der usbekischen Nationalmannschaft „abrechnen“ werden, ihr erstes offizielles Turniermatch am 17. Juni gegen den europäischen Giganten, die Nationalmannschaft Portugals, bestreiten werden. Danach treten sie am 24. Juni gegen die kolumbianischen Vertreter an. Schließlich wird die Nationalmannschaft der DR Kongo am 28. Juni, dem entscheidenden dritten Spieltag der Gruppenphase, gegen unsere Landsleute, die usbekische Nationalmannschaft, antreten. Wir wünschen unseren Landsleuten in dieser spannenden Begegnung nichts als einen Sieg!

Details zum Freundschaftsspiel:

  • Nationalmannschaften: DR Kongo – Chile — 1:2

  • Tore: Kayembe 88 — Osorio 51, Sepulveda 86.

Verfolgen Sie das WM-Tagebuch, die neuesten Ergebnisse unserer Gruppengegner und die schnellsten exklusiven Nachrichten über die historische Reise der usbekischen Nationalmannschaft über den Ozean hinweg immer mit uns auf den Seiten von Zamin!

UsbekistanDemokratische Republik KongoChileFabio CannavaroPortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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