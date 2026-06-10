Real Madrid unterbreitet 150-Millionen-Euro-Gebot für Julián Álvarez

·1·Sport
Real Madrid unterbreitet 150-Millionen-Euro-Gebot für Julián Álvarez

Real Madrid hat offiziell bestätigt, dass ihr rekordverdächtiges Gebot in Höhe von 150 Millionen Euro von Atlético Madrid abgelehnt wurde. Diese unerwartete Mitteilung klärte die Identität des „mysteriösen Galácticos“ auf, den Klubpräsident Florentino Pérez während seines Wahlkampfs versprochen hatte. Laut Goal.com berichtet .

In der offiziellen Mitteilung des Klubs heißt es: „Real Madrid C.F. gibt bekannt, dass es nach der heutigen Sitzung des Verwaltungsrats ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro an Club Atlético de Madrid für den Transfer von Julián Álvarez unterbreitet hat. Atlético Madrid prüfte das Angebot und dankte, lehnte es jedoch unter Berufung auf die Ausstiegsklausel des Spielers ab.“

Nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten hatte Florentino Pérez versprochen, erhebliche Mittel zur Verstärkung der Mannschaft auszugeben. In einem früheren Interview betonte er, dass eine Rekordsumme für einen Spieler eines großen Champions-League-Klubs geboten werde, und stellte klar, dass es sich nicht um Erling Haaland handle und der Spieler nicht in der englischen Premier League aktiv sei.

Obwohl in Julián Álvarez’ Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro festgelegt ist, gibt es Bestimmungen, die es bestimmten Champions-League-Klubs ermöglichen, eine niedrigere Summe von rund 150 Millionen Euro zu aktivieren. Zuvor hatte auch Barcelona ein Gebot in Höhe von 100 Millionen Euro für den Stürmer abgegeben, das abgelehnt wurde.

Real Madrid bestätigte zudem den Abgang des Co-Trainers der ersten Mannschaft, Álvaro Arbeloa. Dies hat die Gerüchte über eine Rückkehr von José Mourinho zum Klub weiter angeheizt. Die Madrider veröffentlichten eine separate Erklärung, in der sie sich für Arbeloas Dienste bedankten.

Real MadridAtlético MadridJulián ÁlvarezFlorentino PérezTransfer
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Real Madrid gibt offiziellen Rücktritt von Cheftrainer Alvaro Arbeloa bekanntReal Madrid gibt offiziellen Rücktritt von Cheftrainer Alvaro Arbeloa bekanntHeute, 19:09Chelsea wird diese sieben Spieler im Sommer-Transferfenster nicht verkaufenChelsea wird diese sieben Spieler im Sommer-Transferfenster nicht verkaufenHeute, 19:03Usbekistans zukünftiger Gegner DR Kongo vergibt Chance gegen ChileUsbekistans zukünftiger Gegner DR Kongo vergibt Chance gegen ChileGestern, 18:57Harry Kane: Beste Chance auf den WM-TitelHarry Kane: Beste Chance auf den WM-TitelGestern, 18:56Thierry Henry warnt Arsenal vor SommertransfersThierry Henry warnt Arsenal vor SommertransfersGestern, 18:52Maniche: Cristiano Ronaldo muss bei der WM 2026 in der Startelf stehenManiche: Cristiano Ronaldo muss bei der WM 2026 in der Startelf stehenGestern, 18:17
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan