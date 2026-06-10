Real Madrid unterbreitet 150-Millionen-Euro-Gebot für Julián Álvarez

Real Madrid hat offiziell bestätigt, dass ihr rekordverdächtiges Gebot in Höhe von 150 Millionen Euro von Atlético Madrid abgelehnt wurde. Diese unerwartete Mitteilung klärte die Identität des „mysteriösen Galácticos“ auf, den Klubpräsident Florentino Pérez während seines Wahlkampfs versprochen hatte. Laut Goal.com berichtet .

In der offiziellen Mitteilung des Klubs heißt es: „Real Madrid C.F. gibt bekannt, dass es nach der heutigen Sitzung des Verwaltungsrats ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro an Club Atlético de Madrid für den Transfer von Julián Álvarez unterbreitet hat. Atlético Madrid prüfte das Angebot und dankte, lehnte es jedoch unter Berufung auf die Ausstiegsklausel des Spielers ab.“

Nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten hatte Florentino Pérez versprochen, erhebliche Mittel zur Verstärkung der Mannschaft auszugeben. In einem früheren Interview betonte er, dass eine Rekordsumme für einen Spieler eines großen Champions-League-Klubs geboten werde, und stellte klar, dass es sich nicht um Erling Haaland handle und der Spieler nicht in der englischen Premier League aktiv sei.

Obwohl in Julián Álvarez’ Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro festgelegt ist, gibt es Bestimmungen, die es bestimmten Champions-League-Klubs ermöglichen, eine niedrigere Summe von rund 150 Millionen Euro zu aktivieren. Zuvor hatte auch Barcelona ein Gebot in Höhe von 100 Millionen Euro für den Stürmer abgegeben, das abgelehnt wurde.

Real Madrid bestätigte zudem den Abgang des Co-Trainers der ersten Mannschaft, Álvaro Arbeloa. Dies hat die Gerüchte über eine Rückkehr von José Mourinho zum Klub weiter angeheizt. Die Madrider veröffentlichten eine separate Erklärung, in der sie sich für Arbeloas Dienste bedankten.