Harry Kane äußert sich zur Gesundheit und Zukunft von Christian Eriksen

Englands Kapitän Harry Kane sandte eine Nachricht der Unterstützung an seinen ehemaligen Teamkollegen Christian Eriksen nach einem beunruhigenden Vorfall. Der dänische Mittelfeldspieler brach während eines Freundschaftsspiels gegen die Ukraine mit Schmerzen in der Brust auf dem Platz zusammen, was große Besorgnis auslöste. Der Vorfall erinnerte an den erschreckenden Herzstillstand während der Euro 2020. Laut Goal.com berichtet .

Kane, derzeit Stürmer bei Bayern München, gab in einem Interview mit ITV Football bekannt, dass er versucht habe, Kontakt zu Eriksen aufzunehmen. Die beiden spielten sechseinhalb Jahre lang gemeinsam für Tottenham. Kane zeigte sich erleichtert, dass das medizinische Personal schnell eingriff und der implantierte Kardioverter-Defibrillator (ICD) des Spielers korrekt funktionierte.

„Das Wichtigste war, dass der Defibrillator vor Ort war und funktionierte“, sagte Kane. Seinen Worten zufolge ist es für Eriksen entscheidend, sich im Kreis seiner Familie zu erholen und von dem Vorfall zu erholen. Der englische Stürmer betonte, dass die Gesundheit seines Freundes oberste Priorität habe.

Dieser Vorfall hat ernste Fragen aufgeworfen, ob der 34-Jährige seine Profikarriere fortsetzen kann. Eriksen, der für Vereine wie Ajax, Tottenham, Inter und Manchester United gespielt hat, bleibt eine Schlüsselfigur für sein Land. Doch dieses zweite herzbedingte Problem innerhalb von fünf Jahren könnte ihn vor eine schwierige Entscheidung stellen.

Kane kommentierte Eriksens Zukunft: „Er muss jetzt bestimmte Entscheidungen treffen.“ Es ist möglich, dass der dänische Star einen Rücktritt in Erwägung zieht, um ein Gleichgewicht zwischen seiner Leidenschaft für den Sport und seinem Leben zu wahren.