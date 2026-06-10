Zwei saudi-arabische Giganten bieten 80 Millionen Euro für Raphinha

Während der Wettbewerb zwischen den europäischen Spitzenklubs auf dem Transfermarkt seinen Höhepunkt erreicht, starten wohlhabende Teams aus Saudi-Arabien eine neue Offensive in Richtung Katalonien. Laut exklusiven Informationen des bekannten spanischen Sportjournalisten Ferran Martínez zeigen gleich zwei der mächtigsten Vereine der Saudi Pro League großes Interesse an Barcelonas Star-Flügelspieler, dem brasilianischen Ausnahmetalent Raphinha.

Insidern zufolge wollen sowohl der aktuelle saudische Meister Al-Nassr, bei dem Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, als auch der Vorjahresmeister Al-Hilal den brasilianischen Magier, der sich bei den Blaugrana zum Leistungsträger entwickelt hat, verpflichten. Die beiden Giganten aus dem Nahen Osten, deren finanzielle Möglichkeiten nahezu unbegrenzt sind, sind bereit, ohne Zögern 80 Millionen Euro für den brasilianischen Nationalspieler auf den Tisch zu legen. Für die finanziell angeschlagene Führung des FC Barcelona ist dieses Angebot äußerst verlockend.

Berichten zufolge haben die saudischen Klubs nicht nur für Barcelona, sondern auch für den Spieler selbst einen luxuriösen Vertrag vorbereitet. Das Jahresgehalt, das Raphinha in Saudi-Arabien angeboten wird, soll viermal so hoch sein wie sein derzeitiges Gehalt in Spanien. Ein solch astronomisches Angebot bringt zweifellos jeden Top-Spieler zum Nachdenken.

Es sei daran erinnert, dass der aktuelle Vertrag des talentierten brasilianischen Flügelspielers bei den Katalanen noch bis zum Sommer 2028 läuft. Bisher ist nicht bekannt, wie die Führung des FC Barcelona auf diese Angebote reagieren wird, aber die Wahrscheinlichkeit einer weiteren großen Transfer-„Bombe“ in den kommenden Tagen wird als sehr hoch eingestuft. Die Fans der Katalanen warten gespannt auf die Zukunft ihres Lieblingsspielers.

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